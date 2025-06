Banco Ping An utiliza bonecos Labubu para atrair depósitos em meio à pressão por metas

A primeira geração do Labubu, um boneco colecionável que já foi vendido em leilão por até RMB 1,08 milhão (cerca de R$ 750 mil), virou um dos itens mais desejados entre os jovens na China.

Atualmente, o Labubu está em falta e difícil de encontrar. As versões mais procuradas só são vendidas com preços muito acima do original, por cambistas ou em sites de revenda.

Agora, o boneco também virou uma ferramenta de marketing para bancos. Recentemente, o Banco Ping An lançou uma campanha nacional: quem depositar RMB 50 mil ganha um “blind box” do Labubu.

A ação se espalhou rapidamente por várias cidades e muitos consumidores acharam a promoção vantajosa, diante da escassez do produto.

Reguladores preocupados com a estratégia do Banco Ping An

No entanto, reguladores manifestaram preocupação. Algumas regiões emitiram notificações proibindo bancos de usar brindes físicos para captar depósitos. A proibição levanta a questão sobre os limites das estratégias de marketing bancário.

Estratégia para atrair depósitos em ambiente competitivo

Usuários nas redes sociais relataram que agências do Banco Ping An distribuíram blind boxes do Labubu a clientes que depositaram valores mínimos de RMB 50 mil em poupança com prazo de três meses. Em Xi’an, funcionários confirmaram que novos clientes podiam participar da promoção, recebendo versões da série Labubu 1.0, 2.0 e, ao solicitar cartão de crédito, também da série 3.0. A distribuição ocorre até o fim dos estoques.

As taxas de juro oferecidas variaram de 1% a 1,3% ao ano, acima das praticadas pelos quatro maiores bancos chineses. O preço original dos bonecos é RMB 99, mas no mercado paralelo os valores vão de RMB 200 a mais de milhares, conforme a raridade. O banco argumenta que a campanha faz parte do programa “Bom Vizinho Ping An”, focado no público jovem. Segundo Liu Feipeng, pesquisador do Postal Savings Bank of China, a ação é uma tentativa de atrair depósitos diante da concorrência e do ambiente de juros baixos.

Pressão por metas e competição acirrada

A campanha ocorreu em agências selecionadas de cidades como Xi’an, Pequim, Shenzhen, Shijiazhuang e Wuhan. Em outras agências de Pequim, funcionários negaram a promoção, indicando que se trata de iniciativa limitada a algumas filiais.

A oferta de brindes para atrair depósitos não é novidade. Desde prêmios como arroz e óleo vegetal até blind boxes, o objetivo permanece o mesmo: conquistar clientes com incentivos desejados.

Gerentes de banco informaram que filiais enfrentam metas específicas de captação. Com queda das taxas de juro, clientes migram para títulos públicos e fundos, tornando mais difícil a atração de depósitos tradicionais. No primeiro trimestre de 2025, o Banco Ping An registrou receita operacional de RMB 33,709 bilhões, queda de 13,1% em relação ao ano anterior, e lucro líquido de RMB 14,096 bilhões, redução de 5,6%.

Lu Minfeng, pesquisador do Instituto de Finanças e Tecnologia de Xangai, destacou que a captação de depósitos é desafiadora, principalmente porque o sistema tradicional de avaliação ainda prioriza o volume de depósitos como principal indicador de desempenho. Muitos gerentes de produtos financeiros têm cerca de 60% da avaliação ligada a esses indicadores.

Segundo Lu, a promoção do Labubu por depósitos de RMB 50 mil representa um “sprint pontual” diante da pressão por cumprir metas até junho de 2025, quando ocorrem avaliações de desempenho.

Restrição regulatória à oferta de brindes físicos

Fontes internas revelaram que reguladores locais proibiram instituições financeiras de atrair depósitos oferecendo brindes físicos ou benefícios por meio de plataformas digitais. Documentos indicam que essas práticas devem ser suspensas imediatamente, com retirada de materiais promocionais e encerramento ordenado dos negócios relacionados até o fim de 2025.

Lu Minfeng explicou que o uso em larga escala de brindes físicos pode gerar riscos regulatórios e aumentar custos operacionais. Em 2018, a antiga Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China proibiu bancos de atrair depósitos com retornos indevidos, incluindo a distribuição de bens materiais.

Apesar disso, a linha entre estratégia de marketing e violação das regras é controversa. Oferecer Labubu não fere diretamente limites de juros, mas o valor do brinde pode equivaler a um aumento implícito na remuneração do depósito.

O Banco Central apontou no “Relatório de Execução da Política Monetária da China no Terceiro Trimestre de 2024” que a competição entre bancos levou à queda rápida das taxas de juro para empréstimos e à dificuldade de redução nas taxas de depósitos, afetando a eficácia da política monetária.

Além disso, Lu alertou para uma “competição de brindes”, em que bancos menores precisam oferecer prêmios de maior valor para competir, elevando os custos do setor e prejudicando a concorrência com base em qualidade de serviço.

Segundo o pesquisador, substituir remuneração por brindes físicos ultrapassa o mecanismo de precificação da reforma da liberalização das taxas de juro, pode aumentar a tolerância ao risco dos bancos e afrouxar os padrões de crédito.

Caminhos para crescimento sustentável

Liu Feipeng defende que os bancos devem focar na melhoria do atendimento e oferta de serviços financeiros integrados para aumentar a fidelidade dos clientes e, assim, captar depósitos de forma sustentável.

Lu Minfeng sugere romper com a avaliação com base apenas no volume de depósitos e incluir indicadores como “taxa de crescimento do patrimônio do cliente” e “taxa de posse cruzada de produtos”. Ele recomenda transitar da captação de depósitos de alto custo presencial para operações digitais de menor custo.