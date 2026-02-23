Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Banco Pine pode levantar R$ 400 milhões com emissão de novas ações

Oferta será destinada a investidores profissionais, com prioridade aos acionistas atuais e possibilidade de emissão de ações adicionais para atender demanda do mercado

Banco Pine: instituição pode levantar R$ 400 milhões com follow-on (Divulgação)

Banco Pine: instituição pode levantar R$ 400 milhões com follow-on (Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11h31.

O Banco Pine (PINE4) protocolou neste domingo, 22, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro para uma oferta subsequente de ações (follow-on).

De acordo com o Pine, os recursos da oferta serão usados para fortalecer a estrutura de capital do banco, aumentando sua capacidade de crescimento com disciplina financeira e maior flexibilidade estratégica.

Inicialmente, serão emitidas 21,86 milhões de ações, mas a oferta pode ser ampliada em até 45,45%, ou cerca de 9,94 milhões de ações adicionais, caso haja demanda durante o processo de precificação, conhecido como bookbuilding.

Como referência, se o preço fosse o mesmo da cotação de fechamento das ações preferenciais em 20 de fevereiro de 2026, de R$ 12,58, a oferta levantaria cerca de R$ 275 milhões sem considerar ações adicionais, ou R$ 400 milhões com a oferta extra.

A oferta será feita exclusivamente a investidores profissionais, com prioridade garantida aos acionistas atuais do Banco. O acionista controlador, Norberto Pinheiro, se comprometeu a subscrever pelo menos 20% da oferta base.

O processo será conduzido por Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos e Banco Safra, atuando como coordenadores da operação. As ações serão oferecidas no mercado de balcão não organizado, no Brasil, com esforços de colocação também no exterior.

O Banco também pretende implementar, futuramente, um programa de units, com o objetivo de melhorar a governança e aumentar a liquidez das ações. Cada unit dará aos investidores os mesmos direitos das ações subjacentes, mas a efetivação do programa ainda depende de definição da administração.

Importante destacar que o acionista controlador e demais acionistas que participarem exclusivamente da oferta prioritária não participarão do processo de bookbuilding (formação de preço da oferta) e, portanto, não influenciarão a determinação do preço por ação.

Além disso, algumas pessoas vinculadas à operação — como administradores, funcionários e familiares de coordenadores ou agentes de colocação — podem participar da oferta, mas sua atuação pode afetar a formação do preço e a liquidez das ações no mercado secundário.

O cronograma da oferta prevê que a primeira data de corte para a Oferta Prioritária seja em 20 de fevereiro de 2026, com o período da Oferta Prioritária ocorrendo entre 24 de fevereiro e 2 de março de 2026, e uma segunda data de corte em 27 de fevereiro de 2026.

No mercado, o lançamento da oferta será em 23 de fevereiro de 2026, seguido pelo roadshow entre 23 de fevereiro e 3 de março de 2026, com a precificação marcada para 3 de março e a liquidação prevista para 6 de março de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Banco PineBTG PactualFollow-on

Mais de Invest

Novo remédio da dona do Ozempic fica para trás em disputa com Mounjaro

Ibovespa cai e perde os 190 mil pontos com novas tarifas globais de Trump

Mercados europeus caem após nova ofensiva tarifária dos EUA

Natura faz acordo de US$ 67 milhões sobre caso de amianto em talco da Avon

Mais na Exame

EXAME Agro

Clima pesa e colheita da soja no Brasil é a mais lenta desde 2020/21

Infraestrutura

Leilão da nova sede do governo no centro de SP recebe duas propostas

Mercados

Novo remédio da dona do Ozempic fica para trás em disputa com Mounjaro

Negócios

Empresa de RH levanta US$ 66 mi para conectar trabalhadores ‘sem mesa’ no mundo todo