Banco Pine pode levantar R$ 400 milhões com emissão de novas ações

O Banco Pine (PINE4) protocolou neste domingo, 22, junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro para uma oferta subsequente de ações (follow-on).

De acordo com o Pine, os recursos da oferta serão usados para fortalecer a estrutura de capital do banco, aumentando sua capacidade de crescimento com disciplina financeira e maior flexibilidade estratégica.

Inicialmente, serão emitidas 21,86 milhões de ações, mas a oferta pode ser ampliada em até 45,45%, ou cerca de 9,94 milhões de ações adicionais, caso haja demanda durante o processo de precificação, conhecido como bookbuilding.

Como referência, se o preço fosse o mesmo da cotação de fechamento das ações preferenciais em 20 de fevereiro de 2026, de R$ 12,58, a oferta levantaria cerca de R$ 275 milhões sem considerar ações adicionais, ou R$ 400 milhões com a oferta extra.

A oferta será feita exclusivamente a investidores profissionais, com prioridade garantida aos acionistas atuais do Banco. O acionista controlador, Norberto Pinheiro, se comprometeu a subscrever pelo menos 20% da oferta base.

O processo será conduzido por Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, XP Investimentos e Banco Safra, atuando como coordenadores da operação. As ações serão oferecidas no mercado de balcão não organizado, no Brasil, com esforços de colocação também no exterior.

O Banco também pretende implementar, futuramente, um programa de units, com o objetivo de melhorar a governança e aumentar a liquidez das ações. Cada unit dará aos investidores os mesmos direitos das ações subjacentes, mas a efetivação do programa ainda depende de definição da administração.

Importante destacar que o acionista controlador e demais acionistas que participarem exclusivamente da oferta prioritária não participarão do processo de bookbuilding (formação de preço da oferta) e, portanto, não influenciarão a determinação do preço por ação.

Além disso, algumas pessoas vinculadas à operação — como administradores, funcionários e familiares de coordenadores ou agentes de colocação — podem participar da oferta, mas sua atuação pode afetar a formação do preço e a liquidez das ações no mercado secundário.

O cronograma da oferta prevê que a primeira data de corte para a Oferta Prioritária seja em 20 de fevereiro de 2026, com o período da Oferta Prioritária ocorrendo entre 24 de fevereiro e 2 de março de 2026, e uma segunda data de corte em 27 de fevereiro de 2026.

No mercado, o lançamento da oferta será em 23 de fevereiro de 2026, seguido pelo roadshow entre 23 de fevereiro e 3 de março de 2026, com a precificação marcada para 3 de março e a liquidação prevista para 6 de março de 2026.