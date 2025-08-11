Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Banco Pan tem lucro menor, com menos cessão de carteiras; consignado privado vai a R$ 1,5 bi

Em primeiro trimestre sob novo comando, banco já mostra efeitos de revisão de estratégia

Natalia Viri
Natalia Viri

Editora do EXAME IN

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07h35.

Em meio a um processo de ajuste de estratégia, com redução na cessão de carteira de crédito, o Banco Pan registrou lucro líquido R$ 191 milhões, queda de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O retorno sobre patrimônio líquido passou de 11,7% para 11,3%.

“É um efeito da redução de cessões de carteira. Excluindo esse fator, o ROE teria ficado acima dos 13,8% do primeiro trimestre”, aponta o CEO do Pan, André Calabró.

O executivo, egresso da área de special situations do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), assumiu o comando do banco em fevereiro deste ano e vem conduzindo mudanças estratégicas.

O banco, que tem o BTG com acionista majoritário, está cedendo menos carteiras de crédito, o que tem um impacto no curto prazo, mas aos poucos vai compondo mais receita, além de reduzir despesas, na medida em que vai tornando a estrutura mais simples, ao eliminar processos para acompanhar a carteira cedida.

“E é importante dizer que só é possível reduzir a carteira cedida porque hoje temos balanço para isso”, ressalta o executivo.

Com uma política mais conservadora de concessão, especialmente para os créditos sem garantia, como o de cartão de crédito, o Pan viu a inadimplência acima de 90 dias ficar praticamente estável em relação aos três meses anteriores, em 8,3%. O indicador entre 15 e 90 dias, no entanto, teve queda importante, de 9,9% para 9,2%.

A carteira de crédito do Pan cresceu 18% na comparação anual, para R$ 57,8 bilhões, com avanço principalmente nas linhas de veículos e de motos, carros-chefe do banco, além do crédito consignado privado.

O banco encerrou o segundo trimestre com uma carteira de R$ 1,1 bilhão na nova modalidade, que passou a vigorar em abril e, ao fim de julho, já tinha chegado a R$ 1,5 bilhão. O Pan é o sexto maior banco em concessões na nova linha.

Acompanhe tudo sobre:Banco PANBalanços

Mais de Invest

É o fim do dólar? Tarifas de Trump e avanço dos Brics colocam moeda em xeque

Bolsas globais operam com cautela antes do fim da trégua tarifária EUA-China

Azul vai encerrar voos em 13 cidades no Brasil e eliminar 53 rotas

Mega-Sena: ninguém acerta concurso 2899 e prêmio acumula em R$ 40 milhões; veja como apostar

Mais na Exame

Mercados

É o fim do dólar? Tarifas de Trump e avanço dos Brics colocam moeda em xeque

Mundo

Austrália anuncia reconhecimento do Estado palestino na ONU em setembro

Brasil

Corregedoria da Câmara analisa protesto de deputados contra prisão de Bolsonaro

Um conteúdo Bússola

Recorde de saídas de CEOs expõe urgência de preparar líderes para um mercado em transformação