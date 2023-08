Banco PAN mantém estabilidade e tem lucro de R$ 191 milhões no 2º trimestre

O Banco PAN (BPAN4), controlado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), teve um lucro líquido ajustado de R$ 191 milhões, em linha com o resultado de R$ 193 milhões apresentado em igual período do ano anterior. O balanço ficou acima do consenso de mercado, que estimava um lucro de R$ 175 milhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ajustado indicador que mostra a capacidade de um banco em rentabilizar seu capital, ficou em 11,2% no trimestre. Entre abril e junho do ano passado, o ROE do PAN havia sido de 11,9%.

O PAN encerrou o trimestre com 26 milhões de clientes, avanço de 24% na comparação anual.

Carteira de crédito segue conservadora

A carteira de crédito do Banco PAN fechou o trimestre em R$ 38,1 bilhões, alta de 6% ano a ano. O portfólio segue consevador, com 92% da carteira sendo de empréstimos com garantias.

Metade desse portfólio garantido vem de operações de financiamento de veículos, segmento que cresceu 23% na comparação anual. O PAN é atualmente o maior player de originação de empréstimos para motos no Brasil, com mais de 30% de participação de mercado.

“Encerramos mais um trimestre com desempenho sólido e postura conservadora na concessão de crédito. Mantivemos nosso foco na originação de produtos colateralizados com margens crescentes, já precificando o aumento esperado da inadimplência”, afirmou, em nota, Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco PAN.

O nível de inadimplência acima de 90 dias fechou junho em 8%, contra um valor de 8,4% em igual período do ano anterior. O PAN anunciou participação no Desenrola, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal. Segundo nota da companhia, a medida será um “importante apoio na organização financeira dos seus clientes”.

Receita no 2º tri

A receita de serviços finalizou o trimestre em R$ 283 milhões, com volume transacionado de R$ 21,9 bilhões.

Já a receita da Mobiauto, marketplace de veículos do PAN, registrou um crescimento de 71,5% na comparação anual, para R$ 18,7 milhões.

Por sua vez, a Mosaico, dona marcas Buscapé e Zoom, teve uma receita de R$ 49 milhões no período.