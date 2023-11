Banco PAN: lucro do 3º tri fica estável em R$ 198 milhões

O Banco PAN (BPAN4), controlado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), teve um lucro líquido ajustado de R$ 198 milhões no terceiro trimestre, perto da estabilidade, registrando leve alta de 2,6% frente aos R$ 193 milhões apresentado em igual período do ano anterior.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ajustado indicador que mostra a capacidade de um banco em rentabilizar seu capital, ficou em 11,5% no trimestre. Entre julho e setembro do ano passado, o ROE do PAN havia sido de 11,7%.

O PAN encerrou o trimestre com 27 milhões de clientes, avanço de 21% na comparação anual. Frente ao trimestre anterior, o banco ganhou 1 milhão de novos clientes.

A carteira de crédito do Banco PAN

A carteira de crédito do Banco PAN fechou o trimestre em R$ 39,2 bilhões, alta de 8% ano a ano. Na comparação trimestral, a carteira também cresceu, avançando 2,88% – vale lembrar que, no resultado anterior, o PAN vinha mostrando desaceleração da carteira frente ao primeiro trimestre.

O portfólio segue conservador, com 94% voltado para produtos com garantias. Do total, 51% correspondem a operações de financiamento de veículos, que apresentou crescimento de 26% em base anual.

Segundo o PAN, o desempenho do segmento é resultado dos relevantes investimentos na experiência dos clientes e parceiros, avanços na modelagem de crédito e fortalecimento da integração com a Mobiauto. Neste último trimestre, o banco ultrapassou 33% de participação de mercado na originação de motos, mantendo o patamar de maior player do Brasil.

A inadimplência longa, com créditos vencidos acima de 90 dias, subiu em base anual, de 6,8% para 7,9%. Na comparação trimestral, houve um recuo de 0,1 ponto percentual (p.p.). O indicador curto, entre 15 e 90 dias, avançou de 8,4% para 9,1% na comparação ano a ano, mas caiu 0,2 p.p. em base trimestral.

“Finalizamos mais um trimestre com desempenho sólido, com crescimento de carteira e queda da inadimplência. A evolução contínua na integração de canais e na diversificação de portfólio promove o engajamento dos nossos clientes e fortalece a originação de crédito”, afirmou, em nota, Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco PAN.

