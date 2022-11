Banco PAN (BPAN4) tem lucro líquido de R$ 193 milhões no 3º tri

O Banco PAN (BPAN4) teve um lucro líquido de R$ 193 milhões no terceiro trimestre deste ano, segundo balanço divulgado pela companhia na manhã desta quinta-feira, 3. O resultado representa leve alta de 1% frente aos R$ 191 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Na comparação trimestral, o lucro líquido ficou perto da estabilidade, caindo 0,5%.

O ROE (retorno sobre o patrimônio) anualizado ajustado foi de 11,7%, comparado à 11,9% no no segundo trimestre deste ano e 13,6% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

A carteira de crédito do PAN alcançou R$ 36,2 bilhões no terceiro trimestre, sendo 88% de créditos com garantias. O nível de inadimplência acima de 90 dias se manteve estável, fechando setembro em 6,8%.

Já a despesa líquida de provisão de créditos aumentou 29%, para R$ 488 milhões frente aos R$ 378 milhões registrados no mesmo período de 2021.

“Apesar de uma maior provisão de crédito nos últimos trimestres, mantivemos nosso lucro líquido principalmente devido a: aumento nas receitas de serviços, controle das despesas totais e manutenção da margem financeira robusta”, informou o banco em seu release de resultados.