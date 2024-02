Banco Pan (BPAN4) tem lucro líquido ajustado de R$ 195 milhões no 4º trimestre

O Banco Pan (BPAN4) encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 195 milhões, 2,5% acima do resultado do mesmo intervalo do ano anterior. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o resultado foi 1,5% menor, de acordo com balanço publicado nesta quinta-feira, 1.

No ano de 2023, o Pan teve lucro líquido de R$ 777 milhões, resultado 1% maior na comparação com o ano de 2022.

A instituição, controlada pelo BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), chegou a dezembro do ano passado com ativos totais de R$ 57,803 bilhões, um aumento de 3% na comparação com o final do ano anterior. O patrimônio líquido consolidado foi de R$ 8,107 bilhões, um crescimento de 5,2% no mesmo intervalo.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do Pan foi de 11,1% no quarto trimestre, uma redução de 0,4 ponto porcentual tanto no comparativo com o mesmo período de 2022 quanto na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

A carteira de crédito do banco subiu 7% em um ano, para R$ 41,831 bilhões. A originação de crédito no quarto trimestre foi de R$ 9,564 bilhões, crescimento de 3% no intervalo de 12 meses. O banco aumentou a base de clientes em 18% em um ano, para 28 milhões.

O Pan informa ainda que a inadimplência, medida pelos atrasos acima de 90 dias, foi de 7,3% no final do trimestre, índice 0,2 ponto porcentual superior ao de um ano antes, mas 0,6 ponto abaixo do observado no terceiro trimestre de 2023.

A despesa líquida do banco com provisões contra a inadimplência foi de R$ 474 milhões, uma queda de 15% em relação ao mesmo período de 2022. A PDD constituída no trimestre equivalia a 4,7% da carteira do Pan, contra 5,9% um ano antes.

A margem financeira líquida gerencial foi de R$ 2,068 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 11% na comparação anual. As captações do banco somaram R$ 40,060 bilhões, alta de 9% no mesmo intervalo, e o índice de Basileia cresceu 0,2 ponto porcentual, para 15,8%.

