Banco e Vale dão impulso ao Ibovespa: dólar chega a ficar abaixo de R$ 4,90

O Ibovespa abriu em alta as negociações desta quarta-feira, 6, mantendo o tom positivo da véspera. Às 10h30, o principal índice acionário da B3 avançava 1,01%, aos 188.638 pontos, após ter encerrado a sessão anterior com ganho de 0,62%, aos 186.753 pontos.

No câmbio, o dólar passou a rondar a estabilidade com viés positivo em meio aos primeiros negócios da bolsa. No mesmo horário, a moeda americana subia 0,19%, cotada a R$ 4,919, depois de ter alcançado R$ 4,888 na mínima do dia.

Na terça-feira, 5, o movimento foi de queda mais intensa, com recuo de 1,12%, a R$ 4,912, menor nível em mais de dois anos, desde 15 de janeiro de 2024, quando havia fechado a R$ 4,8628.

Entre as ações, parte das blue chips sustenta o avanço do índice. A Vale (VALE3) sobe mais de 2% e figura entre os principais suportes do Ibovespa.

Já os grandes bancos operam em alta generalizada, com destaque para o Itaú (ITUB4), que avança mais de 1% após divulgar na noite de ontem lucro recorrente de R$ 12,3 bilhões no 1T26, alta anual de 10,4%, com ROE de 24,8% e inadimplência controlada em 1,9%.

Na contramão, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) recuam, acompanhando a queda do petróleo no mercado internacional.

Bolsas globais avançam com acordo EUA-Irã no radar

No pano de fundo, o apetite global por risco segue sustentado. As bolsas asiáticas encerraram o pregão majoritariamente em alta, com destaque para Japão, China e Coreia do Sul, impulsionadas por tecnologia, semicondutores e expectativas de novos estímulos econômicos chineses.

Na Europa, os índices avançam com alívio nas tensões geopolíticas ligadas às negociações entre Estados Unidos e Irã.

Em Wall Street, os futuros também operam em alta, apoiados pelo otimismo com inteligência artificial e pela queda do petróleo, enquanto os yields dos Treasuries recuam diante de menor percepção de risco inflacionário.

O petróleo, por sua vez, recua de forma mais forte com a perspectiva de avanço diplomático no Oriente Médio. A Axios informou que a Casa Branca acredita estar próxima de um acordo com o Irã para encerrar a guerra, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pode suspender a escolta de navios americanos no Estreito de Ormuz, indicando prioridade às negociações.

Mais cedo, o Irã confirmou que está analisando uma proposta dos Estados Unidos para encerrar o conflito, que já dura mais de dois meses.

Trump voltou a comentar o tema em publicação na rede Truth Social, afirmando que houve “progresso importante” nas conversas, mas alertando que os EUA podem retomar bombardeios caso Teerã não aceite uma nova proposta apresentada por Washington.

No campo geopolítico mais amplo, o principal diplomata chinês defendeu a reabertura da rota marítima no Estreito de Ormuz, enquanto o presidente americano também deve se reunir com Luiz Inácio Lula da Silva em Washington para discutir economia e segurança. Já a Fitch elevou o rating da Argentina para B-, citando avanços nas reformas econômicas e melhora na capacidade de pagamento da dívida.