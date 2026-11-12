Banco do Brasil tem maior queda diária em 18 meses perde R$ 8 bi na bolsa

O Banco do Brasil terminou esta quinta-feira, 12, valendo cerca de R$ 8 bilhões a menos na bolsa. As ações ordinárias do banco (BBAS3) fecharam em queda de 8,35%, a R$ 15,48, a maior baixa entre os grandes bancos no pregão, num dia em que o Ibovespa recuou 0,80%. O banco encerrou a quarta-feira, 11, com valor de mercado de R$ 96,4 bilhões. Com a queda desta quinta, a companhia passou a valer perto de R$ 88,4 bilhões.

Durante a manhã, a desvalorização chegou a superar 12%, com as ações negociadas a R$ 14,85. A venda dos papéis foi uma resposta ao balanço do terceiro trimestre, divulgado na noite de quarta-feira.

O lucro líquido ajustado foi de R$ 1,27 bilhão entre julho e setembro, queda de 66,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando o banco havia lucrado R$ 3,79 bilhões.

O número ficou bem abaixo dos R$ 3,3 bilhões esperados pelo consenso de analistas. É a pior reação do mercado a um balanço do Banco do Brasil desde 16 de maio de 2025, quando as ações caíram 12,69% no pregão seguinte à divulgação dos números do primeiro trimestre daquele ano.

Na ocasião, o banco também decepcionou com um lucro bem abaixo do esperado pelos analistas e suspendeu as projeções para 2025.

Previsão de lucro cortada pela metade

O que mais pesou sobre as ações foi a revisão das projeções para o ano. O Banco do Brasil reduziu a estimativa de lucro ajustado para 2026 de uma faixa entre R$ 18 bilhões e R$ 22 bilhões para R$ 9 bilhões a R$ 11 bilhões. Como o banco acumulou R$ 8,6 bilhões de lucro até setembro, a nova projeção indica um quarto trimestre com resultado entre R$ 400 milhões e R$ 2,4 bilhões. A previsão para o custo do crédito, que reúne as despesas com calotes e provisões, subiu de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões em 2026. Só no terceiro trimestre, esse custo somou R$ 21,2 bilhões, alta de 18,4% na comparação anual. O banco também passou a projetar uma carteira de crédito estável ou até 2% menor neste ano, ante a expectativa anterior de crescimento de 0,5% a 4,5%. Antes dos impostos, o resultado do trimestre foi um prejuízo de R$ 832 milhões, ante lucro de R$ 4,3 bilhões um ano antes. O balanço só ficou positivo por causa de um efeito de R$ 3,1 bilhões na linha de imposto de renda, ligado principalmente a créditos tributários.

Calote no campo e na pessoa física

A inadimplência acima de 90 dias chegou a 6,08% em setembro, ante 4,51% um ano antes. No agronegócio, a carteira mais importante do banco, o índice subiu de 4,84% para 6,92%. Nas linhas de custeio agrícola, chegou a 12,52%. Na pessoa física, o indicador foi de 6,01% para 9,14%, e no cartão de crédito alcançou 16,35%. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, atribuiu parte do resultado a médios e grandes produtores rurais que deixaram de pagar e não apresentaram garantias para renegociar. Segundo ela, parte desses clientes esperava "soluções milagrosas", e a regularização das dívidas está mais lenta do que o banco previa. "A recuperação não veio na velocidade que nós esperávamos", disse. A executiva afirmou que, para quem não negocia nem paga, a resposta será a cobrança, com reforço da via judicial e retomada de bens dados em garantia. O banco já renegociou R$ 40,4 bilhões em dívidas do agro, envolvendo 25,6 mil clientes. A rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) caiu de 8,4% para 2,8% no trimestre.

Menos dividendos para o acionista

O resultado mais fraco também encolheu a remuneração dos acionistas. O banco vai distribuir R$ 197 milhões em juros sobre capital próprio referentes ao trimestre, o equivalente a R$ 0,04 por ação, valor 52% menor que o de um ano antes. No acumulado de 2026, os proventos somam R$ 2 bilhões, ou R$ 0,35 por ação.

Ação já tinha despencado após as eleições

A queda desta quinta aprofunda um mês difícil para o banco na bolsa. No primeiro pregão depois do segundo turno, em 26 de outubro, as ações do Banco do Brasil despencaram 29,33%, a maior queda entre os grandes bancos, num dia em que a bolsa perdeu R$ 734 bilhões em valor de mercado.