Banco do Brasil: Galípolo é eleito presidente do conselho de administração do BB, diz site

Gabriel Galípolo, atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, foi eleito presidente do conselho de administração do Banco do Brasil (BBAS3) nesta sexta-feira, 12, segundo informação do blog de Julia Duailibi, do G1. Galípolo foi indicado para o cargo pela presidente da estatal, Tarciana Medeiros, segundo a notícia.

Na segunda-feira, o secretário também foi indicado para o cargo de diretor de política monetária do Banco Central pelo ministro Fernando Haddad.

Além de Galípolo, Haddad anunciou a indicação de Ailton Aquino dos Santos, servidor de carreira do Banco Central, para a diretoria de fiscalização. Segundo o ministro, a primeira pessoa a cogitar o nome de Galípolo para o Banco Central foi o atual presidente da entidade, Roberto Campos Neto.

Quem é Gabriel Galípolo?

Galípolo foi presidente do Banco Fator até 2021. Antes disso, trabalhou na Secretaria Estadual de Economia e Planejamento na gestão de José Serra (PSDB) como governador.

Galípolo se aproximou do PT na última década e compareceu a jantares com nomes do mercado financeiro ao lado de Haddad e Lula. Atualmente, ele é também conselheiro da Fiesp e fundador da Galípolo Consultoria, que atua na área de parcerias público-privadas (PPP).

Formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), o economista é pesquisador sênior do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) desde janeiro de 2022 e já foi professor de graduação na Faculdade de Economia da PUC-SP de 2006 a 2012.

Veja também