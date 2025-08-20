Invest

Banco do Brasil descarta dividendo antecipado após distribuição cair para 30% do lucro

Banco informou que seguirá o cronograma divulgado em fevereiro; proventos do terceiro trimestre serão pagos em dezembro

Logo do Banco do Brasil (BBSA3) (Paulo Whitaker/Reuters)

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19h33.

O Banco do Brasil (BBAS3) informou, por meio de fato relevante, que não vai antecipar a distribuição de dividendos referentes ao terceiro trimestre de 2025.  Os valores serão pagos integralmente no dia 11 de dezembro deste ano. O banco diz estar em convergência para o payout (percentual do lucro distribuído em proventos) de 30%, aprovado pela administração no último dia 13 de agosto.

O BB costumava distribuir entre 40% e 45% do lucro, mas revisou o percentual diante da queda de mais de 60% do lucro no segundo trimestre deste ano. A inadimplência do agronegócio pressionou os resultados do banco no período.

No Banco do Brasil, 30% da carteira de clientes é composta por produtores do setor agro. Além disso, o BB é responsável por metade do financiamento do agronegócio brasileiro, o que o torna mais vulnerável às flutuações do setor — o banco é o principal financiador do Plano Safra.

A inadimplência atual é resultado da seca de 2023 e das enchentes no Sul em 2024. Ao todo, são 20 mil clientes do setor agro com contas em atraso há mais de 90 dias, de um total de um milhão — 2% da base. Entre esses devedores, 74% são clientes que nunca haviam apresentado inadimplência com o banco até 2023.

Na teleconferência dos resultados trimestrais, o CFO Geovanne Tobias destacou que o foco da instituição está na geração orgânica de capital e na recuperação da carteira de crédito, principalmente no segmento de agronegócio. A expectativa é de que não haja pagamento extraordinário de proventos este ano.

A presidente Tarciana Medeiros, por sua vez, enfatizou que a redução no payout é uma fase temporária. "Estamos passando por um ciclo que, eventualmente, será superado, e retornaremos ao patamar de rentabilidade que o Banco do Brasil sempre teve. Mesmo assim, este foi o quarto maior lucro da história do banco", destacou.

O BB registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,8 bilhões entre e maio e junho deste ano. O número é 60,2%menor que o registrado no mesmo período em 2024.

 

