Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar R$ 976,8 milhões em JCP; veja se você tem direito

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou na noite da última sexta-feira, 24, que irá pagar R$ 976,8 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao quarto trimestre de 2023.

Quanto o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar em JCP por ação?

Em fato relevante, o Banco do Brasil informou que a distribuição será de R$ 0,34230647023 por ação em JCP.

Qual a data-com para receber o JCP do Banco do Brasil (BBAS3)?

O pagamento terá como base a posição acionária de 11 de dezembro (data com). As ações serão negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 12 de dezembro.

Quando o JCP do Banco do Brasil (BBAS3) será pago?

Os proventos referentes ao montante de R$ 976.866.000,00 serão pagos no dia 28 de dezembro.

Banco do Brasil no 3º trimestre

O Banco do Brasil apresentou lucro líquido ajustado de R$ 8,78 bilhões no terceiro trimestre de 2023, crescimento de 4,5% em base anual. Frente ao trimestre passado, o indicador subiu apenas 0,7%. O resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam um resultado nos mesmos patamares que o Itaú, na casa dos R$ 9 bilhões.

A rentabilidade do BB medida pelo retorno sobre patrimônio líquido (ROE), alcançou 21,3%. O resultado apresentou uma queda de 0,6 ponto percentual (p.p.). em base anual, e estabilidade frente ao trimestre anterior.

Confira as últimas notícias de Invest: