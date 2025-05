Banco do Brasil (BBAS3) anuncia pagamento de R$ 1,9 bilhão em dividendos

O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou ter aprovado a distribuição de aproximadamente R$ 1,92 bilhão a título de remuneração aos acionistas sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP) relativos ao primeiro trimestre de 2025. O valor corresponde a de R$ 0,33 por ação.

Os valores serão pagos no dia 12 de junho de 2025, tendo como base a posição acionária de 02 de junho de 2025, sendo as ações negociadas “ex” (sem direito ao provento) a partir de 3 de junho. Isso significa que quem quiser fazer parte da divisão tem até o segundo dia de junho para comprar o papel do banco estatal.

Balanço

O Banco do Brasil terminou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 7,3 bilhões, uma queda de 20,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado ficou bem abaixo das projeções do mercado, frustrando investidores. O consenso da Bloomberg esperava R$ 9,10 bilhões, enquanto analistas do BTG Pactual e do Itaú BBA projetavam R$ 9,6 bilhões e R$ 9 bilhões, respectivamente.

Além disso, é o primeiro recuo após 16 trimestres seguidos de crescimento anual do lucro.

Segundo o banco, a queda no lucro foi influenciada por uma combinação de fatores: a elevação da taxa Selic, mudanças regulatórias e deterioração nos indicadores de inadimplência.