Banco Central fará leilão à vista de até US$ 3 bi na quinta-feira

O Banco Central do Brasil anunciou nesta segunda-feira, 23, que realizará um leilão de venda à vista de dólares, no valor máximo de US$ 3 bilhões, referenciado à taxa Ptax. A operação ocorrerá em 26 de dezembro de 2024 entre 9h15 e 9h20.

A ação segue as normas da Resolução BCB nº 76, de 2021, e instruções normativas posteriores, incluindo a mais recente, a IN nº 466, de abril de 2024.

Os participantes, conhecidos como dealers de câmbio, poderão submeter até três propostas, detalhando o volume pretendido e o diferencial em relação à taxa de fechamento do dia. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pela plataforma online leilao.bcb.gov.br/leilao.

O resultado do leilão será divulgado via comunicado no sistema BC Correio, com a aceitação condicionada a diferenciais superiores ou iguais ao estabelecido no resultado. O Banco Central poderá aceitar parcialmente os volumes ofertados. A participação dos dealers não é obrigatória, o que mantém a adesão ao critério de mercado.