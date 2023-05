Balanços de Petrobras, JBS e B3, inflação ao produtor nos EUA e o que mais move o mercado

A quinta-feira, 11, será longa para os investidores brasileiros, que se preparam para o dia mais agitado da temporada de balanços. Em meio a dezenas de resultados do primeiro trimestre previstos para hoje, algumas das maiores empresas do Ibovespa irão reportar seus números após o encerramento do pregão.

Petrobras: analistas projetam lucro menor

O balanço mais aguardado é o da Petrobras (PETR4), a maior em valor de mercado da bolsa brasileira. A projeção de analistas do Itaú BBA para o balanço desta noite é de que a companhia apresente lucro líquido de US$ 6,081 bilhões, 29% a menos que no primeiro trimestre de 2022. As projeções do banco para o Ebitda e receita líquida são de US$ 13,18 bilhões e US$ 26,01 bilhões, respectivamente, 12,5% e 4% mais baixos.

Também há grande expectativa para o anúncio de dividendos. Apesar da postura mais reticente da nova direção em relação à distribuição de lucros aos acionistas, analistas do Goldman Sachs acreditam que a empresa terá espaço para anunciar US$ 4,7 bilhões em dividendos.

"Vários investidores não esperam que a Petrobras anuncie tal dividendo. Portanto, caso isso se concretize, esperamos uma reação positiva do mercado após o anúncio", avaliou o Goldman Sachs.

O que esperar para JBS e B3

Outras duas gigantes do Ibovespa divulgarão balanços nesta noite: JBS (JBSS3) e a própria B3 (B3SA3), responsável pela bolsa brasileira. Para a JBS, a projeção do Itaú é de prejuízo líquido de R$ 197 milhões ante o lucro líquido de R$ 5,144 bilhões do primeiro trimestre de 2022. Para a B3, o BTG Pactual espera queda de 9% no lucro líquido para R$ 1,1 bilhão.

Outros balanços do dia

Ainda nesta quinta serão divulgados os seguintes resultados:

Helbor (HBOR3, pós-fechamento)

Light (LIGT3, pós-fechamento)

CPFL (CPFE3, pós-fechamento)

Sabesp (SBSP3, pós-fechamento)

Cogna (COGN3, pós-fechamento)

Track & Field (TFCO4, pós-fechamento)

Zamp (ZAMP3, pós-fechamento)

SmartFit (SMFT3, pós-fechamento)

Sanepar (SAPR4, pós-fechamento)

Cyrela (CYRE3, pós-fechamento)

EzTec (EZTC3, pós-fechamento)

Porto Seguro (PSSA3, pós-fechamento)

Balanços da última noite

Nesta quinta, investidores ainda deverão reagir aos resultados divulgados na última noite. Entre eles, estiveram os da Qualicorp, Grupo Mateus e CVC (leia mais sobre o balanço).

Exterior à espera do PPI

No mercado internacional, as principais bolsas de valores dão continuidade aos ganhos da véspera, quando dados dentro do esperado para a inflação americana ao consumidor contribuíram para o bom humor dos investidores.

Para esta quinta, a expectativa é para o Índice de Preço ao Produtor dos Estados Unidos (PPI, na sigla em inglês). A projeção é de alta de 0,3% em abril frente ao mês anterior. Para o núcleo do PPI, a projeção do mercado é de 0,2% de alta, com a variação anual caindo de 3,4% para 3,3%.

Como foi o último pregão na B3?

OIbovespa subiu pelo quinto pregão seguido na quarta-feira, 10, impulsionado pela influência positiva do mercado internacional após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos. A alta registrada no último pregão foi de 0,31% para 107.448 pontos.