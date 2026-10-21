Pesquisas eleitorais e balanços de WEG, Meta e Tesla: o que move os mercados

Agenda do mercado: às 14h30, o Banco Central divulga os dados semanais do fluxo cambial
Repórter
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05h30.
Última atualização em 21 de outubro de 2026 às 05h41.
Depois de uma sessão de alta na bolsa brasileira e queda do dólar, os investidores começam esta quarta-feira, 21, de olho na agenda de indicadores econômicos, nos resultados corporativos e, principalmente, nas novas pesquisas eleitorais. O Ibovespa subiu 1,57% na terça-feira, aos 208.295,98 pontos, enquanto o dólar à vista recuou 0,59%, a R$ 5,019, em um pregão marcado pelo maior apetite por risco.
A expectativa de uma possível vitória de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial e as perspectivas para a política fiscal a partir de 2027 têm influenciado os negócios, segundo Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital. O cenário eleitoral, porém, ainda é incerto e limita uma tendência mais definida para a bolsa.Nesta quarta-feira, o mercado terá novos levantamentos sobre a corrida presidencial, com pesquisas Quaest, Futura, Canal Meio, Gerp e Palver. Também será divulgada uma pesquisa Quaest para o governo do Distrito Federal.
A agenda econômica começa às 3h, pelo horário de Brasília, com a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) do Reino Unido referente a setembro. Em agosto, a inflação britânica avançou 0,5% na comparação mensal e 3,1% em 12 meses.
Nos Estados Unidos, às 11h30, o Departamento de Energia (DoE) divulga os dados semanais dos estoques de petróleo bruto, referentes à semana encerrada em 16 de outubro. Na semana anterior, os estoques haviam recuado 8,557 milhões de barris.
O dado será acompanhado em um momento de atenção aos preços da commodity, depois de os contratos futuros de petróleo fecharem em queda na terça-feira. O Brent para dezembro recuou 0,69%, a US$ 108,79 por barril, enquanto o WTI para novembro caiu 1,80%, a US$ 101,79.
A expectativa de avanço diplomático entre Estados Unidos e Irã contribuiu para pressionar as cotações, apesar das tensões no Estreito de Ormuz.
Ainda nos Estados Unidos, o Tesouro realiza às 14h um leilão de títulos de 20 anos. O resultado será acompanhado pelos investidores do mercado de renda fixa.
Às 14h30, o Banco Central divulga os dados semanais do fluxo cambial, referentes ao período até 16 de outubro. Na semana anterior, o saldo havia sido positivo em US$ 2,416 bilhões.
O indicador ajuda a acompanhar a movimentação de recursos entre o Brasil e o exterior e será observado em uma sessão posterior à queda do dólar, que fechou a terça-feira cotado a R$ 5,019. A moeda americana foi pressionada pela fraqueza no exterior e pelo aumento do apetite dos investidores por ativos de risco no mercado brasileiro.
Às 22h, a atenção se volta para a Coreia do Sul, onde o Banco da Coreia (BOK) anuncia sua decisão de política monetária. Em agosto, a autoridade monetária havia elevado a taxa básica de juros para 3% ao ano.
No calendário corporativo brasileiro, a WEG divulga seus resultados do trimestre nesta quarta-feira, com apresentação pública dos números prevista para o dia seguinte. O balanço chega após anúncios de expansão nos negócios de baterias e geradores, este último ligado à demanda por infraestrutura elétrica.
Em setembro, a companhia anunciou um investimento de US$ 165 milhões para ampliar a produção de geradores na América do Norte. Os números trimestrais permitirão acompanhar o desempenho atual da operação, enquanto os comentários da administração poderão esclarecer o ritmo de execução dos investimentos.
Também no Brasil, a Bradesaúde está entre os destaques do calendário de balanços.
Nos Estados Unidos, a Tesla divulga seus resultados depois do fechamento de Wall Street. A companhia já informou entregas de 486.532 veículos e a implantação de 13,7 gigawatts-hora em sistemas de armazenamento de energia no trimestre.
Os dados antecipam parte da atividade comercial, mas não revelam o desempenho financeiro, e os investidores deverão observar preços de venda, custos, margens e fluxo de caixa.
A Meta também está entre as empresas com balanço previsto no calendário corporativo, ampliando a atenção sobre os resultados das companhias americanas de tecnologia, em um momento em que as avaliações elevadas do setor seguem no radar dos investidores.