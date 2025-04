Balanço do BofA supera expectativas com recorde na área de ações no 1º tri

O Bank of America (BofA) divulgou nesta terça-feira, 15, resultados do primeiro trimestre acima das expectativas do mercado, com destaque para o desempenho recorde na mesa de ações e para o crescimento da receita líquida de juros. O lucro da instituição subiu 11% no período, alcançando US$ 7,4 bilhões, ou US$ 0,90 por ação, frente à estimativa de US$ 0,82 por ação.

Os números do Bank of America seguem a linha de outros grandes bancos de Wall Street, como JPMorgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley, que também superaram as expectativas com o impulso de uma onda de volatilidade nos mercados. O cenário macroeconômico incerto tem favorecido as operações de trading, e as instituições sinalizam que o movimento deve continuar no curto prazo.

A receita total do BofA também superou o consenso de analistas, somando US$ 27,51 bilhões — avanço de 5,9% em relação ao mesmo período de 2024 e acima dos US$ 26,99 bilhões projetados.

A divisão de renda variável teve um crescimento expressivo de 17%, atingindo US$ 2,18 bilhões em receita.

Já a área de renda fixa, moedas e commodities teve desempenho em linha com as projeções, com receita de US$ 3,46 bilhões.

O CEO Brian Moynihan, em comunicado, afirmou que o segmento de sales and trading do banco entregou o seu 12º trimestre consecutivo de crescimento anual de receita. “Nossos clientes corporativos têm apresentado bom desempenho, e os consumidores continuam resilientes, mantendo a qualidade do crédito e os níveis de consumo.”

A receita líquida de juros — diferença entre o que o banco paga aos depositantes e o que recebe em empréstimos e investimentos — cresceu 2,9% e chegou a US$ 14,4 bilhões, superando a expectativa de alta de 2,3%.

As ações do BofA operavam em alta de 2% no pré-mercado de Nova York, cotadas a US$ 37,40.