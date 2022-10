Balanço da Tesla, alta da Netflix, inflação na Europa, déficit da Petros e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam sem uma direção definida na manhã desta quarta-feira, 19, tendo no radar dados de inflação e resultados acima das expectativas para o terceiro trimestre. A última surpresa positiva veio da Netflix.

A companhia de streaming superou as estimativas em balanço divulgado na última noite ao registrar lucro líquido de US$ 3,1 por ação (ante consenso de US$ 2,18) e receita de US$ 7,93 bilhões, 5,9% acima do do apresentado no mesmo período do ano passado. O número de assinantes, que chegou a cair no primeiro trimestre, aumentou em 2,41 milhões.

Na expectativa de que o pior já tenha passado, as ações da Netflix saltam cerca de 13% no pré-mercado americano, sinalizando uma abertura em forte alta.

Balanços do dia

Com a temporada de balanços ganhando corpo nos Estados Unidos, Tesla e IBM irão divulgar seus respectivos resultados na noite desta quarta.

A projeção do mercado é de que a companhia de Elon Musk reporte um forte queda de lucro, de US$ 1,44 por ação para algo próximo de U$1,08. Para a receita, no entanto, analistas esperam por uma alta anual próxima de 60% para US$ 22,5 bilhões. A receita, se confirmada, representará um recorde para a companhia.

Inflação na Europa

Na frente da inflação os números saíram mistos nesta madrugada na Europa. O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro de setembro foi revisado para de 10% de alta anual para 9,9%. No Reino Unido, no entanto, o IPC saiu acima do esperado, acelerando de 9,9% para 10,1% (contra consenso de 10%). O nível é o mais alto para a inflação britânica em 40 anos.

Desempenho dos indicadores às 7h50 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,06 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,01%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,08%

DAX (Frankfurt): + 0,02%

CAC 40 (Paris): + 0,33%

FTSE 100 (Londres): - 0,05%

Stoxx 600 (Europa): + 0,14%

Hang Seng (Hong Kong): + 2,38%

Petrobras: R$ 1,1 bi para cobrir déficit da Petros

A Petrobras (PETR3/PETR4) assinou um Instrumento Particular de Confissão de Dívida que formaliza o compromisso da companhia em pagar R$ 1,1 bilhão como parte das contribuições extraodinárias do Plano de Equacionamento do Déficit da Petros. Desse valor, R$ 229 milhões serão pagos neste mês. O restante será pago com folha de pagamento em contrapartida à arrecadação da parcela dos participantes. Os efeitos do plano de equacionamento do déficit já foram reconhecidos em balanço, segundo a Petrobras.

Viveo aprova emissão de debêntures

A Viveo (VVEO3) aprovou a emissão de R$ 400 milhões em debêntures com objetivo de fortalecer o capital de giro e alongar dívidas. As debêntures terão vencimento em cinco anos. Os juros serão de 100% da taxa DI acrescido de um spread de 1,60% ao ano.