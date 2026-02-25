Balanço da Nvidia, pesquisa eleitoral e inflação na Europa: o que move os mercados

Os mercados vêm de uma terça-feira de euforia. O Ibovespa renovou a máxima histórica intradiária pelo terceiro pregão consecutivo e também cravou um novo recorde de fechamento, aos 191.490,40 pontos, alta de 1,40%.

Foi o 13º recorde do ano, com giro financeiro de R$ 32,9 bilhões. No câmbio, o dólar recuou 0,26%, a R$ 5,15 — menor nível de fechamento em quase dois anos. A combinação de fluxo estrangeiro, avanço das blue chips e ambiente externo mais favorável sustentou o movimento.

Em Nova York, o dia também foi positivo. O Dow Jones subiu 0,76%, o S&P 500 avançou 0,77% e o Nasdaq ganhou 1,05%. E a pergunta que fica para esta quarta-feira, 25, é se há fôlego para manter o ritmo.

O que acompanhar

A agenda internacional começa cedo. Às 4h saem, na Alemanha, o índice de confiança do consumidor GfK e o PIB final do quarto trimestre, divulgados pela Destatis.

Às 7h, a Eurostat publica o CPI de janeiro da zona do euro. Em dezembro, o índice havia registrado alta mensal de 0,2% e avanço anual de 1,7%, enquanto o núcleo acumulava 2,2% em 12 meses. Ainda na Europa, o Banco Central Europeu realiza reunião de política não monetária às 5h.

Nos Estados Unidos, o foco recai sobre energia e dívida pública. Às 12h30, o Departamento de Energia divulga os estoques semanais de petróleo bruto. Mais tarde, às 15h, o Tesouro americano realiza leilão de T-notes de cinco anos — termômetro relevante para as expectativas de juros e apetite por risco.

No Brasil, os investidores monitoram dados de atividade e crédito. Às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a Sondagem da Indústria de fevereiro. Às 8h30, o Banco Central do Brasil publica os dados de saldo de crédito bancário de janeiro — em dezembro, houve expansão de 1,8%.

À tarde, às 14h30, a autarquia informa o fluxo cambial semanal até 20 de fevereiro, dado relevante para avaliar a intensidade da entrada de capital estrangeiro que tem sustentado bolsa e câmbio.

Na Ásia, o dia termina com decisão de política monetária do Bank of Korea, às 22h, adicionando mais um elemento ao cenário global de juros.

Balanço da Nvidia e pesquisa eleitoral no radar

No noticiário corporativo, a temporada de balanços também pode mexer com os ativos. No Brasil, divulgam resultados Engie Brasil, ISA Energia e WEG.

Nos Estados Unidos, a Nvidia apresenta, após o fechamento de Nova York, o balanço do quarto trimestre fiscal de 2025 — um dos resultados mais aguardados do setor de tecnologia. O Nubank também apresenta seus resultados após o fim das negociações.

Além da agenda econômica e corporativa, uma pesquisa da AtlasIntel sobre a eleição para a Presidência da República também deve entrar no radar e potencialmente influenciar os ativos domésticos, em um momento em que o mercado monitora com atenção o cenário político.