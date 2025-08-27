Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Balanço da Nvidia, Caged e tarifas dos EUA: o que move os mercados nesta quarta-feira

Investidores acompanham dados de emprego no Brasil, crise política na França e o impacto das tarifas americanas sobre a Índia

Jen-Hsun Huang, CEO da Nvidia: resultados do segundo trimestre da empresa de chips podem definir o apetite por risco nos mercados globais (I-HWA CHENG/Getty Images)

Jen-Hsun Huang, CEO da Nvidia: resultados do segundo trimestre da empresa de chips podem definir o apetite por risco nos mercados globais (I-HWA CHENG/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 08h09.

Os investidores globais estão atentos, nesta quarta-feira, 27, à divulgação do balanço da Nvidia, previsto para depois do fechamento do mercado em Nova York.

A fabricante de chips se tornou o principal termômetro do apetite por tecnologia e inteligência artificial neste ano, mas chega ao dia da divulgação após um mês de menor fôlego para as ações do setor.

A companhia superou as estimativas em 11 dos últimos 12 trimestres, mas, segundo dados da LSEG, a expectativa é de alta de 53% no faturamento do segundo trimestre fiscal, para US$ 46 bilhões, abaixo do ritmo de crescimento em trimestres recentes.

O mercado também aguarda projeções sobre o desempenho da empresa na China, que depende do rumo das negociações comerciais entre Pequim e Washington.

Radar internacional

No cenário internacional, duas fontes de tensão também chamam atenção. Passaram a valer nesta quarta as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre importações da Índia, após fracasso nas negociações entre os dois países.

O governo de Donald Trump já havia anunciado em agosto a cobrança de 25%, mas dobrou a alíquota diante da continuidade das compras de petróleo russo por Nova Délhi.

Segundo estimativas do Barclays, 70% das exportações indianas para os EUA, equivalentes a US$ 55 bilhões, estão sob risco. Índia e Brasil estão entre os países com tarifas mais altas aplicadas por Washington.

Na Europa, o foco segue na França, onde a incerteza política e fiscal tem pressionado os mercados. O primeiro-ministro François Bayrou enfrenta rejeição ao seu plano de ajuste da dívida, que será submetido a voto de confiança em 8 de setembro. Se perder, o presidente Emmanuel Macron poderá dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. Na terça-feira, o índice CAC 40 acumulava queda de mais de 3% na semana.

Agenda de hoje

No Brasil, a agenda inclui às 8h30 a nota de crédito de julho do Banco Central. Às 11h, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concede entrevista ao UOL, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa do Congresso & ExpoFenabrave.

Às 14h30, saem os números do Caged e o relatório da dívida pública federal, com coletiva do Tesouro na sequência, além do fluxo cambial semanal do BC.

Às 22h, o Banco da Coreia anuncia sua decisão de política monetária.

Mercados internacionais

Na Ásia, o índice japonês Nikkei 225 fechou em alta de 0,20%, enquanto o Topix recuou 0,07%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,25% e o Kosdaq ficou praticamente estável, com alta de 0,01%.

O S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,28%. Já na China, o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,27%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen, recuou 1,49%. As bolsas indianas permaneceram fechadas por feriado.

Na Europa, às 8h (horário de Brasília), o europeu Stoxx 600 subia 0,12%. O francês CAC 40 avançava 0,44%, o alemão DAX caía 0,25% e o britânico FTSE 100 tinha alta de 0,02%.

Nos Estados Unidos, por volta do mesmo horário, os futuros do S&P 500 subiam 0,05%, os do Nasdaq 100 avançavam 0,05% e os do Dow Jones ganhavam 0,04%.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoresCagedNvidiaTarifasÍndia

Mais de Invest

Yuan atinge maior nível desde novembro com dólar fraco e alta das ações na China

Como noivado de Taylor Swift e Travis Kelce pode gerar 'momento cisne negro' nos mercados

Mercados globais oscilam antes do balanço da Nvidia e após dados da China

A prova de fogo da Nvidia: mais uma vítima da bolha ou sucesso de IA?

Mais na Exame

Brasil

Conheça Alfredo Gaspar, deputado que assume relatoria da CPMI do INSS

Mundo

Tóquio quebra recorde de calor com 10 dias consecutivos acima dos 35°C

Um conteúdo Bússola

Opinião: Brasil vive desafio de transformar vantagem energética em liderança global

Mercados

Yuan atinge maior nível desde novembro com dólar fraco e alta das ações na China