Balanço da Nvidia, ata do Fomc e AGE do Mubadala a Zamp: 3 assuntos que movem o mercado nesta terça

Investidores internacionais dão uma pausa, na manhã desta terça-feira, 21, no rali de apetite ao risco dos últimos dias. Bolsas internacionais, que vinham em uma sequência de alta motivada por dados mais fracos da inflação americana, operam apenas perto da estabilidade.

Ata do Fomc

A maior cautela antecede a divulgação da ata da última reunião do Fomc, o comitê de política econômica do Federal Reserve (Fed). Desde a decisão, que manteve o juro americano inalterado pela segunda vez entre 5,25% e 5,5%, aumentaram no mercado a expectativa de que o ciclo de alta de juros chegou ao fim nos Estados Unidos e de que os cortes começarão em breve, ainda no primeiro semestre de 2024.

Naquela decisão, o Fed sugeriu que o aperto das condições financeiras poderia pesar sobre a atividade, o que, segundo analistas foi um sinal mais suscetível a uma abordagem mais branda. A decisão, vale lembrar, teve como pano de fundo a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Apenas semanas antes, o título com vencimento em uma década chegou à máxima em 16 anos, superando 5%. O rendimento arrefeceu desde então, com investidores antecipando as apostas de queda de juros.

O Fed até tentou usar um tom mais duro por meio de falas de seus membros, na tentativa de afinar as expectativas do mercado. Mas os dados abaixo das expectativas para a inflação ao consumidor e ao produtor americano falaram mais alto nos últimos dias, impulsionando as ações e derrubando o preço do dólar no mundo. No Brasil, o Ibovespa renovou pelo quarto dia seu maior patamar desde 2021, fechando acima de 125.000 pontos. Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou em alta pelo 14º dos últimos 16 pregões.

"O mercado parece disposto a receber bem os sinais menos agressivos do Federal Reserve. Qualquer sinal de que o Fed possa ter encerrado o aperto monetário pode aumentar a desvalorização do dólar", escreveu em nota Chris Turner, chefe global de mercados do banco ING.

Balanço da Nvidia

Apesar da recente perspectiva de cortes de juros, outro fator tem sido o grande propulsor das bolsas americanas neste ano: o tema inteligência artificial. E nesse mercado quem mais tem despontado como vencedor é a Nvidia, responsável pelas placas para rodar os programas de IA. As ações da companhia mais do que triplicaram no ano em meio ao otimismo pelo crescimento da companhia, que já tem sido explosivo. No segundo trimestre a receita da companhia cresceu 88% para US$ 13,51 bilhões. Para o balanço do terceiro trimestre, que será divulgado após o pregão desta terça, a expectativa é de uma receita de US$ 16,18 bilhões.

AGE da Zamp (ZAMP3)

O fundo Mubadala solicitou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária na Zamp para deliberar sobre a saída da companhia do Novo Mercado da B3, classe de maior exigência de governança da bolsa. A empresa é a responsável pelas operações do Burger King e Popeye's no Brasil. O argumento do Mubadala para a saída é de que o "Novo Mercado impõ em importante limitação às formas de captação de recursos por meio de equity bem como aos tipos de operações societárias das quais as companhias nele listadas podem participar".

"Acreditamos que, neste momento, a saída voluntária poderá contribuir de forma determinante para a aceleração do desenvolvimento e da execução das estratégias de crescimento de longo prazo da Zamp", afirmou.