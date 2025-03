Balanço da Natura, inflação ao produtor nos EUA e pesquisa mensal de serviços: o que move o mercado

Nesta quinta-feira, 13, o mercado financeiro está de olho em um dado importante sobre a inflação nos Estados Unidos: o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de fevereiro, que será divulgado às 9h30. No mesmo horário, também serão publicados os dados de pedidos semanais de auxílio desemprego, um termômetro do mercado de trabalho americano.

A divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) na véspera aumenta a atenção do mercado para os dados do PPI. Em fevereiro, o CPI subiu 0,2%, abaixo da expectativa de 0,3% do mercado, segundo o Wall Street Journal. No acumulado de 12 meses, a inflação ao consumidor ficou em 2,8%, abaixo dos 3% de janeiro.

No Brasil, o Banco Central (BC) divulga, às 8h30, a Nota de Crédito e Política Monetária de janeiro. Logo depois, às 9h, o IBGE apresenta a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Após o fechamento do mercado, saem os balanços de Eletrobras, Magalu, Natura, LWSA, Prio, Eztec e Vittia.

Mercados asiáticos

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam em queda nesta quinta-feira, 13, após o CPI americano ter vindo abaixo do esperado na véspera. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,57%, enquanto o CSI 300, da China, caiu 0,40%. No Japão, o Nikkei 225 encerrou o pregão praticamente estável, enquanto o Topix avançou 0,13%.

Na Coreia do Sul, o Kospi fechou próximo da estabilidade, enquanto o Kosdaq caiu 0,92%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 teve queda de 0,48%, acumulando três dias consecutivos de perdas.

Tarifas de retaliação

Na Europa, os mercados abriram em queda pressionados pelas incertezas em torno da política tarifária dos EUA. O índice Stoxx 600 recuava 0,12% pouco após a abertura, com as principais bolsas operando no vermelho.

As tensões comerciais entre EUA e Europa aumentaram após o presidente Donald Trump ameaçar impor novas tarifas em resposta às medidas retaliatórias da União Europeia. A partir de abril, o bloco europeu pretende taxar 26 bilhões de euros em bens americanos, em reação à tarifa de 25% sobre importações de aço e alumínio imposta por Washington.

Em Wall Street, os contratos futuros operam em queda após um pregão positivo na quarta-feira. Os contratos do S&P 500 recuam 0,66%, enquanto os do Dow Jones caem 0,45% e os do Nasdaq 100 perdem 0,95%.