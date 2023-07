Balança comercial da China, J&F faz proposta por fatia na Braskem e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam nesta quinta-feira, 13, em continuidade do tom positivo desencadeado por dados da inflação americana, que saíram abaixo das expectativas na véspera. O Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) caiu de 4% para 3% na comparação anual. O consenso era de queda para 3,1%. O núcleo do CPI também surpreendeu para baixo, recuando de 5,3% para 4,8%. O mercado projetava uma queda para 5%.

Os números mais baixos para a inflação americana levaram investidores a ajustarem suas apostas sobre as altas de juros do Federal Reserve. Para a próxima decisão, ainda neste mês, o mercado segue precificando mais de 90% de chance de o Fed subir sua taxa em mais 0,25 ponto percentual (p.p). Mas a perspectiva de uma outra alta até o fim do ano foi alterada. Enquanto, na semana passada, investidores precificavam mais de 35% de chance de o Fed fazer duas altas de juros até dezembro, agora, precificam uma probabilidade de apenas 13%.

Ibovespa no último pregão

A desaceleração da inflação americana chegou a provocar doses de otimismo no mercado brasileiro, com o Ibovespa chegando a subir mais de 1% no último pregão. Preocupações com a dinâmica da inflação local, no entanto, arrefeceram o movimento e o índice fechou perto da estabilidade. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq subiu 1,15% e o S&P 500, 0,74%.

Balança comercial da China

Nesta quinta, investidores repercutem os dados da balança comercial da China, que ficou positiva em US$ 70,62 bilhões de dólares em junho. As exportações tiveram a maior queda em três anos, com baixa anual de 12,4%. A expectativa era de 9,5% de queda. Já as importações recuaram 6,8%, enquanto economistas projetavam uma queda de 4%. Apesar dos números mais fracos que o esperado, as importações de minério de ferro subiram 7,4% no período, contribuindo para a valorização da commodity. nesta madrugada, o minério subiu 1,6% em Dalian e encerrou no maior patamar do mês, perto de US$ 116 por tonelada.

Também foi divulgado nesta quinta o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, que caiu 0,1% no primeiro trimestre. Na comparação anual, a queda foi de 0,4%, abaixo da contração de 0,7% projetada pelo mercado. Por outro lado, a produção industrial da Zona do Euro, que também saiu hoje, decepcionou. O crescimento mensal foi de 0,2% contra o consenso de 0,3%. Frente ao mesmo período do ano passado, a contração foi de 2,2% ante projeção de 1,2% de queda.

J&F quer fatia da Novonor na Braskem

A Braskem informou que a Novonor, sua controladora com 38% do capital social, confirmou ter recebido uma proposta da holding J&F, dona da JBS. Segundo os termos da proposta a J&F, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, poderá adquirir a totalidade dos Direitos Creditórios pelo valor de R$ 10,0 bilhões.

Embora a Novonor detenha o controle da Braskem, suas ações estão basicamente na mão de cinco bancos credores, como garantia para uma dívida na casa de R$ 14 bilhões. Os bancos são: Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Itaú Unibanco. *

Hidrovias precifica follow-on

A Hidrovias precificou sua oferta pública subsequente (follow-on) a R$ 3,40 por ação, movimentando R$ 442 milhões. O preço ficou 1,7% abaixo da cotação do último fechamento. A operação marcou a venda de participação dos fundos Pátria e Sommerville na empresa.

Que horas abre a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

*Com colaboração de Raquel Brandão