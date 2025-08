B3 volta a apresentar cotação do Ibovespa, fora do ar desde a abertura do pregão

O Ibovespa voltou a operar depois de apresentar problemas. Fora do ar desde o início do pregão, o principal índice acionário da B3 voltou a ser exibido por volta das 14h. A B3 estava com problemas técnicos para apresentar a cotação – apesar das ações estarem sendo negociadas normalmente e suas oscilações individuais estarem sendo apresentadas desde o início do pregão.

Investidores e agentes do mercado enfrentaram dificuldades ao longo do dia para acessar dados e acompanhar as negociações, gerando preocupação e incerteza sobre o andamento das operações.

A falha técnica afetou diretamente a capacidade de monitoramento do mercado financeiro.

Esse tipo de instabilidade pode afetar negativamente a liquidez do mercado e dificultar a tomada de decisões dos investidores, especialmente em um contexto de alta volatilidade.

Em nota, a B3 informou que já normalizou a publicação tanto do índices Ibovespa e IBBR (Ibovespa BR+) quanto do SMLL (Small Cap).