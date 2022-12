B3 traz ETF de investimento católico: sem preservativo, conteúdo adulto e célula-tronco

A B3 está prestes a lançar o primeiro produto da bolsa brasileira baseado em valores religiosos. Será o S&P 500 Catholic Values (CATH), ETF lançado em 2016 nos Estados Unidos e que estará disponível aos investidores brasileiros por meio de BDR.

O produto desenvolvido pela Global X, da Mirae Asset, replica o desempenho do S&P 500, mas sem as empresas que ferem os valores da Igreja Católica. São 60 a menos em relação ao índice, composto pelas 500 principais companhias americanas.

Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer estão entre as excluídas do ETF por não se enquadrarem nos valores católicos, de acordo com a metodologia da Global X.

São intoleradas pelo ETF todas as ações de empresas que tenham alguma receita com contraceptivo, entretenimento adulto, aborto, "armas controversas" ou com células-tronco de embriões humanos.

Para outras frentes, no entanto, há alguma flexibilização.

São aceitas, por exemplo, ações de companhias que façam distribuição de conteúdo adulto e tenham contratos militares (desde que a atividade não supere 5% e 50% da receita, respectivamente). Empresas que façam uso de trablaho infantil também são excluídas do ETF, mas apenas se houver "evidências de incidentes significativos".

A metodologia, segundo a Global X, foi baseada nos preceitos da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos.

De resto, o ETF segue a composição do S&P 500, com leve rebalanceamento dos pesos de cada ação. Assim como do principal índice dos Estados Unidos, as maiores posições do CATH são em Apple, Microsoft e Amazon, com respectivas participações de 2,43%, 5,68% e 6,59%.

Na B3, o ETF terá lastro de 5 BDRs para cada cota negociada nos Estados Unidos. O ETF S&P 500 Catholic Values, no mercado americano, está cotada a cerca de US$ 49, com US$ 575 milhões alocados na estratégia.

O produto irá compor a lista de cerca de 200 BDRs de ETFs listados na bolsa brasileira. O número representa mais que o dobro dos 80 ETFs listados diretamente no mercado local.