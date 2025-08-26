Invest

B3 reforça estratégia em duplicatas com aquisição de R$ 37 milhões

Administradora da Bolsa anunciou aquisição de controle da Shipay, integradora de soluções de pagamentos, que já atuava como parceira da companhia

Com aquisição, companhia mira novo mercado de registro de duplicatas escriturais (Eduardo Frazão/Exame)

Mitchel Diniz
Repórter de negócios e finanças

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 19h47.

A B3 (B3SA3) anunciou a compra de 62% da Shipay Tecnologia, empresa especializada em integração de soluções de pagamentos.

A administradora da bolsa brasileira vai pagar R$ 37 milhões pela aquisição, no fechamento da operação. O contrato também prevê a possibilidade da B3 adquirir a fatia remanescente da Shipay, podendo exercer uma opção de compra até 2030. Essa parte da transação está sujeita ao atingimento de metas.

No comunicado, a B3 explica que a Shipay já era sua parceira no desenvolvimento de tecnologias de pagamentos.

A compra da empresa, segundo a companhia,  reforça a estratégia de tornar a B3 uma solução de infraestrutura na jornada de crédito. O foco é desenvolver produtos e serviços para o novo mercado de registro de duplicatas escriturais.

"A operação não só reafirma o compromisso da B3 com a inovação em serviços financeiros, como garante que a Shipay continue a desenvolver suas soluções com autonomia e agilidade", diz o comunicado.

As duplicatas são recebíveis de vendas a prazo, utilizadas no financiamento de empresas. Esse mercado está sob novas regras de negociação, aprovadas há menos de um ano pelo Banco Central.

As normas preveem registro em sistema eletrônico - antes disso, o segmento não tinha registros centralizados, e além da falta de padrões, havia um grande risco de fraude. O prazo para que todas as duplicatas sejam centralizadas termina em 2027.

No mês passado, a B3 lançou o Monitor de Recebíveis, para concentrar informações sobre as duplicatas estruturais que estão no mercado. Isso impede, por exemplo, que uma mesma duplicata seja utilizada mais de uma vez como garantia de crédito.

De acordo com a B3, o mercado de duplicatas movimenta cerca de R$ 10 trilhões por ano no Brasil, mas apenas 10% desses títulos são efetivamente negociados.

A Shipay, por sua vez, foi fundada em 2020, e atua como hub de integração de soluções de pagamentos. Segundo o comunicado, a plataforma otimiza o recebimento e gestão de pagamentos digitais de varejistas e empresas, "tornando as operações mais fluidas e seguras, com uma tecnologia madura e comprovada, baseada em um sistema transacional já existente".

