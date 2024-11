B3 lança novo índice que iguala peso das empresas na carteira

A B3, a bolsa do Brasil, lançou esta semana o Ibovespa B3 Equal Weight. O objetivo do novo indicador é igualar a participação das companhias na carteira na época de sua formulação e em seus ajustes periódicos. Para fazer parte dos novos índices, os ativos devem, obrigatoriamente, estar na carteira vigente do Ibovespa B3.

Os indicadores seguem a mesma metodologia de inclusão e exclusão do Ibovespa B3, com atualização a cada quatro meses. Apesar da equiparação no início de cada quadrimestre, as participações relativas das ações no índice sofrerão alterações conforme a evolução dos preços de cada ação nesse período.

"O objetivo desse novo índice, que vem para completar o portfólio de indicadores que derivam do Ibovespa B3, é oferecer uma carteira que seja mais desconcentrada. Assim, o investidor poderá analisar o desempenho do mercado de uma forma que a performance das grandes companhias não impacte tanto na visão do quadro geral”, afirma Ricardo Cavalheiro, superintendente de índices da B3.

O que é o Ibovespa B3 Equal Weight

O Ibovespa B3 Equal Weight é um índice de Retorno Total, ou seja, reflete o retorno dos ativos considerando o reinvestimento dos dividendos.

O novo índice passa a integrar os índices relacionados ao Ibovespa B3.

Em outubro deste ano, a B3 lançou mais dois índices derivados do Ibovespa: Ibovespa B3 Estatais e Ibovespa B3 Empresas Privadas. Além deles, a B3 lançou o Ibovespa B3 BR+, em agosto de 2024, o Ibovespa Smart High Beta B3 e o Ibovespa Smart Low Volatility B3, em julho de 2024, e o Ibovespa Smart Dividendos B3, em setembro de 2023.