B3 lança indicador que monitora fraudes em planos de saúde

O setor de saúde suplementar, formado por planos e seguros privados de assistência médica, ganha um aliado para monitorar e combater fraudes. A partir desta terça-feira, 2, o mercado terá o ‘Indicador Neurotech e IESS’.

“O novo indicador é um ótimo termômetro para avaliar se o setor está de fato sendo efetivo nas ações de combate às fraudes”, observa José Cechin, superintendente executivo do IESS.

A Neutorech é uma marca B3 especializada na criação de soluções avançadas de inteligência artificial e big data, enquanto o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é promover e realizar estudos sobre saúde suplementar.

O indicador, inédito no país, começou a rodar em julho deste ano e reúne dados macroeconômicos, informações de reembolsos, possíveis adulterações de documentos e padrões de comportamento de prestadores e profissionais.

A proposta é identificar tendências de alta ou queda em abusos e fraudes, oferecendo às operadoras um panorama contínuo. Segundo Erika Fuga, head médica de Saúde na Neurotech, a ferramenta preenche uma lacuna importante.

“Vários estudos, inclusive um deles realizados pelo próprio IESS, traziam a estimativa das perdas decorrentes de abusos e fraudes em um determinado período, como uma fotografia. Sentíamos falta de um indicador que mostrasse para o mercado como se comporta a tendência das tentativas de desvios ao longo do tempo, como se fosse um filme”.

O setor enfrenta um desafio crescente: apenas em 2024, as despesas assistenciais ultrapassaram R$ 276 bilhões, de acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS). Nesse contexto, a leitura contínua de tendências ajuda operadoras a reforçar estratégias de prevenção.

Os primeiros resultados mostram uma trajetória favorável. Entre julho e outubro, o indicador aponta queda nas tentativas de desvios. De setembro para outubro de 2025, a redução foi de 15%.

Para Rodrigo Paiva, head de Inteligência Artificial em Saúde na Neurotech, esse movimento sinaliza avanço. “Com o grande volume de dados disponível, a tendência é tornar a detecção de suspeitas de abusos e fraudes cada vez mais efetiva, o que contribui para a sustentabilidade do setor”.

Ele acrescenta: “À medida que a série histórica avaliada pelo indicador aumentar, teremos uma visão mais apurada das tendências”.