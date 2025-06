B3 lança contratos futuros de juros internacionais do México, EUA e União Europeia

A B3 lança nesta segunda-feira, 30, três contratos futuros de juros internacionais. Os produtos estarão disponíveis para todos, mas atendem especialmente a demanda dos investidores institucionais (como fundos e seguradoras).

Os novos contratos envolvem futuros de juros do México (TIE), dos Estados Unidos (SFR) e da União Europeia (EST). Os investidores passam a acessar essas taxas de juros com contratos negociados nas moedas locais de cada taxa.

Para Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, o lançamento representa um avanço significativo para quem deseja investir.

“Ao oferecer uma solução local que espelha o sucesso do nosso contrato Futuro de DI, permitimos que nossos clientes acessem taxas de juros internacionais sem a necessidade de montar estruturas no exterior”, afirma, no material de divulgação da novidade.

O modelo citado por Masagão trata-se do principal contrato de juros da B3, onde a exposição do investidor é a taxa de juros entre o dia da negociação e o vencimento do instrumento.

A operação é semelhante a um swap, mas com os benefícios do mercado futuro no que diz respeito a ajuste diário, negociação em tela, transparência, padronização e fungibilidade, segundo a B3.