B3 divulga 3ª prévia do Ibovespa, válida de janeiro a abril de 2025; veja quem entra e quem sai

A terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, divulgada pela B3 nesta quinta-feira, 2, exclui Eztec (EZTC3) e Alpargatas (ALPA4), e confirma a entrada de Marcopolo (POMO4). A composição será válida para o período entre janeiro e abril deste ano.

A B3 divulga três prévias com a nova composição do índice: a primeira delas no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor. A segunda sai no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a terceira no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

Com as mudanças, a carteira passa a ter 87 papéis de 84 empresas, já que Petrobras (PETR3; PETR4), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Eletrobras (ELET3; ELET6) possuem os dois papéis listados cada.

Empresa Ticker Peso (%) Allos ALOS3 0,441 Ambev ABEV3 2,633 Assaí ASAI3 0,387 Auren AURE3 0,145 Automob AMOB3 0,009 Azul AZUL4 0,059 Azzas AZZA3 0,206 B3 B3SA3 2,825 BB Seguridade BBSE3 1,177 Bradesco BBDC3 0,789 Bradesco BBDC4 2,961 Bradespar BRAP4 0,212 Banco do Brasil BBAS3 3,506 Braskem BRKM5 0,157 Brava BRAV3 0,553 BRF BRFS3 1,054 BTG Pactual BPAC11 1,787 Caixa Seguridade CXSE3 0,376 Carrefour CRFB3 0,148 CCR CCRO3 0,515 Cemig CMIG4 1,054 Cogna COGN3 0,104 Copel CPLE6 0,784 Cosan CSAN3 0,479 CPFL Energia CPFE3 0,303 CSN Mineração CMIN3 0,433 CVC Brasil CVCB3 0,037 Cyrela CYRE3 0,237 Eletrobras ELET3 3,444 Eletrobras ELET6 0,519 Embraer EMBR3 2,107 Energisa ENGI11 0,607 Eneva ENEV3 1,037 Engie Brasil EGIE3 0,462 Equatorial EQTL3 1,747 Fleury FLRY3 0,281 Gerdau GGBR4 1,15 Gerdau Metalúrgica GOAU4 0,34 Grupo Natura NTCO3 0,554 Hapvida HAPV3 0,544 Hypera HYPE3 0,342 Iguatemi IGTI11 0,187 IRB Brasil IRBR3 0,177 ISA CTEEP ISAE4 0,465 Itaúsa ITSA4 2,604 Itaú Unibanco ITUB4 7,513 JBS JBSS3 2,123 Klabin KLBN11 0,907 Localiza RENT3 1,587 Lojas Renner LREN3 0,65 Locaweb LWSA3 0,066 Magazine Luiza MGLU3 0,117 Marcopolo POMO4 0,251 Marfrig MRFG3 0,262 Minerva BEEF3 0,068 MRV MRVE3 0,102 Multiplan MULT3 0,332 Pão de Açúcar PCAR3 0,06 Petrobras PETR3 4,537 Petrobras PETR4 8,184 Petrorecôncavo RECV3 0,228 Petrorio PRIO3 1,598 Petz PETZ3 0,061 Porto Seguro PSSA3 0,337 Raia Drogasil RADL3 1,445 Raízen RAIZ4 0,132 Rede D'Or RDOR3 1,486 Rumo RAIL3 1,108 Sabesp SBSP3 3,087 Santander Brasil SANB11 0,433 Santos Brasil STBP3 0,573 São Martinho SMTO3 0,152 SID Nacional CSNA3 0,329 SLC Agrícola SLCE3 0,173 Suzano SUZB3 1,989 Taesa TAEE11 0,367 Telefônica Brasil VIVT3 0,913 TIM TIMS3 0,597 Totvs TOTS3 0,737 Ultrapar UGPA3 0,883 Usiminas USIM5 0,14 Vale VALE3 11,89 Vamos VAMO3 0,118 Vibra VBBR3 0,932 Vivara VIVA3 0,123 WEG WEGE3 3,348 Yduqs YDUQ3 0,121

Como é formado o Ibovespa?

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.