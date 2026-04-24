B3 divulga 3ª prévia do Ibovespa, confirma saída de IRB e mais três ações

A B3, operadora da bolsa brasileira, divulgou nesta sexta-feira, 24, a terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto de 2026, sem alterações relevantes em relação às versões anteriores.

A nova composição confirma a exclusão das ações de IRB Brasil (IRBR3) e das classes especiais de Cyrela (CYRE4), Localiza (RENT4) e Axia Energia (AXIA7). Assim como nas prévias anteriores, nenhuma nova ação foi incluída no índice.

O principal índice acionário da bolsa reúne atualmente 82 ativos. Na nova carteira, que passa a vigorar em 4 de maio, serão 79 papéis de 76 empresas. O número de ativos não corresponde exatamente ao total de companhias, já que o índice pode incluir diferentes classes de ações de uma mesma empresa.

Vale segue como a ação de maior peso

Entre os papéis com maior participação na terceira prévia estão as ações ordinárias da Vale (VALE3), com 11,468%.

Na sequência aparecem as preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4), com 8,456%, e da Petrobras (PETR4), com 7,731%. Completam o grupo as ações ordinárias da Axia Energia (AXIA3), com 4,372%, e da Petrobras (PETR3), com 4,340%.

Somadas, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras representam cerca de 12% do índice, ligeiramente acima da participação da Vale.

A carteira do Ibovespa é revisada a cada quatro meses — em janeiro, maio e setembro — com base principalmente na liquidez dos ativos, critério que reflete o volume e a facilidade de negociação das ações no mercado.

Além da carteira definitiva, a B3 divulga três prévias ao longo do processo para dar previsibilidade a investidores e gestores sobre possíveis ajustes. Com a terceira prévia publicada, a composição final do índice está praticamente definida.