B3 divulga 2ª prévia do Ibovespa para janela de setembro a dezembro de 2024; veja como ficou

A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa confirmou as mudanças vistas na primeira versão, com a retirada da ação ordinária da Dexco (DXCO3) e a entrada da empresa de energia Auren (AURE3), da companhia de logística portuária Santos Brasil (BTBP3) e da empresa de seguros Caixa Seguridade (CXSE3).

Os dados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 16, pela B3 e são válidos de setembro até dezembro de 2024. A ação da Cielo (CIEL3), que deixou de ser negociada no Novo Mercado esta semana, também sai da segunda prévia da carteira.

Com as mudanças, a carteira passa a ter 86 papéis de 83 empresas, já que Petrobras (PETR3; PETR4), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Eletrobras (ELET3; ELET6) possuem os dois papéis listados cada.

Empresa Ticker Peso 3R Petroleum RRRP3 0,593 Allos ALOS3 0,526 Alpargatas ALPA4 0,062 Ambev ABEV3 2,572 Assaí ASAI3 0,63 Auren AURE3 0,152 Azul AZUL4 0,114 Azzan AZZA3 0,307 B3 B3SA3 3,146 BB Seguridade BBSE3 1,068 Bradesco BBDC3 0,904 Bradesco BBDC4 3,493 Bradespar BRAP4 0,207 Brasil BBAS3 3,594 Braskem BRKM5 0,202 BRF BRFS3 0,875 BTG Pactual BPAC11 1,87 Caixa Seguridade CXSE3 0,329 Carrefour CRFB3 0,228 CCR CCRO3 0,602 Cemig CMIG4 0,961 Cogna COGN3 0,117 Copem CPLE6 0,786 Cosan CSAN3 0,717 CPFL Energia CPFE3 0,281 CSN Mineração CMIN3 0,255 CVC Brasil CVCB3 0,046 Cyrela CYRE3 0,263 Eletrobras ELET3 3,374 Eletrobras ELET6 0,543 Embraer EMBR3 1,479 Energisa ENGI11 0,713 Eneva ENEV3 0,955 Engie Brasil EGIE3 0,526 Equatorial EQTL3 1,812 Eztec EZTC3 0,062 Fleury FLRY3 0,326 Gerdau GGBR4 0,971 Gerdau Metalúrgica GOAU4 0,302 Natura NTCO3 0,53 Hapvida HAPV3 0,949 Hypera HYPE3 0,576 Iguatemi IGTI11 0,227 IRB Brasil RE IRBR3 0,156 Itaúsa ITSA4 2,72 Itaú Unibanco ITUB4 7,303 JBS JBSS3 1,946 Klabin KLBN11 0,717 Localiza RENT3 1,721 Lojas Renner LREN3 0,716 LWSA LWSA3 0,09 Magazine Luíza MGLU3 0,211 Marfrig MRFG3 0,184 Minerva BEEF3 0,089 MRV MRVE3 0,127 Multiplan MULT3 0,38 Grupo Pão de Açúcar 0,054 Petrobras PETR3 4,661 Petrobras PETR4 7,631 Petrorecôncavo RECV3 0,274 PetroRio PRIO3 1,755 Petz PETZ3 0,048 RaiaDrogasil RADL3 1,684 Raízen RAIZ4 0,176 Rede D'or RDOR3 1,619 Rumo RAIL3 1,303 Sabesp SBSP3 3,028 Santander SANB11 0,481 Santos BRP STBP3 0,554 São Martinho SMTO3 0,191 SID Nacional CSNA3 0,372 SLC Agrícola SLCE3 0,155 Suzano SUZB3 1,591 Taesa TAEE11 0,342 Telefônica Brasil VIVT3 0,932 TIM TIMS3 0,652 Totvs TOTS3 0,706 ISA CTEEP TRPL4 0,436 Ultrapar UGPA3 1,15 Usiminas USIM5 0,143 Vale VALE3 10,787 Vamos VAMO3 0,185 Vibra VBBR3 1,187 Vivara VIVA3 0,153 WEG WEGE3 3,015 Yduqs YDUQ3 0,132

Como é formado o Ibovespa?

A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

Além da carteira oficial, a B3 divulga três prévias das carteiras, antes da divulgação da carteira definitiva, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.