B3 divulga 2ª prévia do Ibovespa de maio com saídas de IRB e mais três ações

A B3, controladora e operadora da bolsa de valores do Brasil, divulgou nesta quinta-feira, 16, a segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto de 2026, sem alterações relevantes em relação à primeira versão.

A nova composição mantém a exclusão das ações ordinárias do IRB Brasil (IRBR3) e das classes especiais de Cyrela (CYRE4), Localiza (RENT4) e Axia Energia (AXIA7).

O principal índice acionário da B3 reúne hoje 82 ativos. A partir de maio, a carteira contará com 79 ativos de 76 empresas. O número de ações negociadas não é exatamente igual ao total de empresas, porque o Ibovespa considera diferentes classes de ações de uma mesma companhia. Assim como na primeira prévia, nenhuma nova ação foi incluída no índice.

A nova carteira passa a vigorar em 4 de maio, enquanto a terceira e última prévia será divulgada em 24 de abril, antes da definição final da composição.

Vale segue como a ação de maior peso

Entre os papéis com maior peso na segunda prévia estão as ações ordinárias da Vale (VALE3), com 11,518%.

Elas são seguidas pelas preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4), com 8,459%; e da Petrobras (PETR4) com 7,532%. O maior maior peso são das ordinárias da Axia Energia (AXIA3), que detém 4,463%. Em quinto estão as ordinárias da Petrobras (PETR3) com 4,346%.

Juntas, as ações preferenciais e ordinárias da estatal somam 11,87% de participação, pouco à frente da mineradora.

A carteira do Ibovespa é revisada a cada quatro meses — em janeiro, maio e setembro — com base, principalmente, na liquidez dos ativos, critério que determina a capacidade de compra e venda das ações no mercado.

Além da versão definitiva, a B3 divulga três prévias ao longo do processo para dar previsibilidade a investidores e gestores sobre possíveis ajustes nas carteiras.

O Ibovespa reúne os papéis mais negociados da bolsa brasileira e serve como principal referência para produtos como ETFs, contratos futuros e opções, funcionando como um termômetro do desempenho do mercado acionário do país.