B3 divulga 1ª prévia do Ibovespa com entrada da Tenda e saída da PetroReconcavo

A B3, operadora da bolsa brasileira, divulgou nesta segunda-feira, 3, a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de setembro a dezembro de 2026. A nova composição inclui as ações ordinárias da Tenda (TEND3) e retira os papéis da PetroReconcavo (RECV3) do principal índice acionário da bolsa.

A prévia, elaborada com base no pregão de 30 de julho de 2026, ainda passará por duas revisões antes da definição da carteira definitiva. A segunda e a terceira prévias serão divulgadas pela B3 nos dias 17 e 31 de agosto, respectivamente. A nova composição entra em vigor em 8 de setembro.

Entre os ativos com maior participação no Ibovespa na primeira prévia, a Vale (VALE3) aparece com o maior peso, de 11,665%. Na sequência estão as ações preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4), com 8,809%, e da Petrobras (PETR4), com 7,485%.

Completam a lista dos cinco papéis mais representativos as ações ordinárias da Axia Energia (AXIA3), com participação de 4,760%, e da Petrobras (PETR3), com 4,627%. Somadas as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras representa a maior fatia do índice por empresa, com 12,112%, superando individualmente o peso da Vale (11,665%).

Carteira do Ibovespa é revisada a cada quatro meses

A carteira do Ibovespa é revisada a cada quatro meses pela B3, com base principalmente em critérios de liquidez e representatividade dos ativos negociados na bolsa.

Para integrar o índice, as companhias precisam, entre outros requisitos, ter presença em pelo menos 95% dos pregões durante o período de vigência das últimas três carteiras, movimentação financeira equivalente a no mínimo 0,1% do volume negociado no mercado à vista e estar entre os ativos que representam 85% do Índice de Negociabilidade.

Além disso, as ações não podem ser classificadas como penny stocks, ou seja, negociadas abaixo de R$ 1.

A carteira teórica do Ibovespa é utilizada como referência por fundos de investimento e ETFs que buscam acompanhar o desempenho do principal índice da bolsa brasileira. As mudanças na composição podem gerar ajustes de posição por parte desses investidores para refletir a nova composição do indicador.