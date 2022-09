B3 (B3SA3) vai distribuir dividendos. Veja quanto e quando

A B3 (B3SA3) aprovou nesta quinta-feira, 15, o pagamento de proventos aos seus acionistas. A decisão foi tomada em reunião do conselho de administração da companhia e divulgada em fato relevante.

Serão pagos juros sobre capital próprio, no valor total de R$ 320 milhões, equivalentes a R$ 0,04642930 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor.

A bolsa brasileira também irá distribuir dividendos relativos ao resultado do 2º trimestre no valor de R$ 164,3 milhões, equivalentes a R$ 0,02804535 por ação.

O pagamento dos proventos será realizado no dia 7 de outubro e tomará como base de cálculo a posição acionária em 22 de setembro. As ações da companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 22, e na condição “ex” juros sobre capital próprio e dividendos a partir do dia 23 de setembro.

O montante distribuído como juros sobre capital próprio será computado como dividendo obrigatório do exercício de 2022.

Já os valores por ação são estimados e poderão ser modificados em razão da alienação de ações em tesouraria para atender ao plano de concessão de ações da Companhia ou em razão de aquisição dos papéis em programa de recompra.