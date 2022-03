B3 (B3SA3): o que esperar após alta de 30% no ano

As ações da B3 (B3SA3) já subiram 30% desde o início do ano. Parte da valorização ocorreu na última semana, quando os papéis fecharam com 6,41% de alta, apesar do resultado do quarto trimestre, apresentado na sexta-feira, 18, ter saído pior que o esperado pelo mercado.

A empresa responsável pelas operações da bolsa brasileira registrou lucro líquido recorrente de 1,23 bilhão de reais no quarto trimestre, 60 milhões de reais abaixo do consenso da Bloomberg. O Ebitda recorrente, que ficou em 1,654 bilhão de reais, decepcionou em quase 120 milhões de reais.

"O resultado financeiro ficou 57% abaixo do que esperávamos, principalmente pelo maior endividamento", disse Vitor Mello, analista do BTG Pactual no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 21 de março. Os números abaixo dos projetados tiveram efeitos limitados nos papéis, que fecharam o último pregão em alta.

"Como a B3 costuma divulgar seus números mensalmente, já temos uma ideia de como virá o balanço do primeiro trimestre. Os números têm vindo mais fortes do que esperávamos. Esse foi o principal fator que suportou a ação na sexta da divulgação do resultado [do quarto trimestre", afirmou.

A perspectiva de Mello para ações da B3 são otimistas, mesmo com toda alta registrada neste início de ano. "Os múltiplos estão extremamente atrativos, negociado a 16x o lucro pra 2023, mesmo com essa subida vertiginosa."

