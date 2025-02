B3 anuncia novos horários de negociação a partir de março

A B3 (B3SA3) anunciou, nesta terça-feira, 18, uma alteração nos horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão organizado, que passará a vigorar a partir de 10 de março de 2025. A mudança ocorre devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos e na Europa, afetando a sincronização com os mercados internacionais.

A partir de março, os horários de negociação serão reduzidos. O mercado à vista e fracionário, por exemplo, passará a operar das 10h às 16h55, em vez das 10h às 17h55. A alteração também afeta outros segmentos, como o mercado a termo e de opções, que terão seu horário de fechamento antecipado. Já os futuros de Ibovespa e minicontratos de índices, que atualmente têm encerramento às 18h30, terão pregão até 18h25, enquanto os futuros de dólar funcionarão até as 18h.

Aa partir de 31 de março de 2025, haverá uma nova grade horária para operações estruturadas de Forward Points com contrato futuro de Míni Dólar Comercial (FRW) e para futuros do DAX (DAX) e do Euro Stoxx 50 (ESX). Esses contratos passarão a ter seus horários de negociação ajustados para o período da manhã, com o FRW funcionando das 9h às 12h05 e os futuros do DAX e Euro Stoxx 50 das 9h às 12h20.

Essas modificações revertam a ampliação de horários implementada em novembro de 2024, quando os pregões foram estendidos para acompanhar o funcionamento dos mercados internacionais. A B3 explicou que as alterações visam padronizar os horários de negociação, garantindo aos investidores maior facilidade para acompanhar as movimentações internacionais. Além disso, a mudança deve facilitar as operações de arbitragem e o fluxo de negociação de ativos.

Confira as principais mudanças: