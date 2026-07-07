B3 alcança 6,45 milhões de investidores pessoa física, maior nível em 5 anos

O investidor pessoa física voltou a ganhar espaço no mercado acionário brasileiro e atingiu um novo marco histórico. O número de contas de varejo na B3 chegou a 6,45 milhões em junho de 2026, o maior patamar dos últimos cinco anos, segundo o relatório Market Data Monitor, do Itaú BBA, recém-publicado.

O levantamento mostra que o avanço não se limita ao crescimento do número de investidores. Os investidores individuais também ampliaram sua influência sobre o mercado: atualmente, detêm 19,5% de todas as ações em circulação, float, da bolsa brasileira, percentual significativamente superior à média dos últimos dez anos, de 14,9%.

Na avaliação do Itaú BBA, tanto a evolução da participação dos investidores pessoa física no float quanto o crescimento do número de contas são indicadores importantes para compreender as tendências estruturais de longo prazo que vêm moldando o mercado de capitais brasileiro.

O recorde de 6,45 milhões de contas representa uma expansão expressiva em relação ao piso observado no período analisado pelo banco, de 3,79 milhões, há cinco anos.

Ainda assim, o Itaú BBA ressalva que esse número deve ser interpretado com cautela. Isso porque a estatística contabiliza contas registradas na B3, e um mesmo investidor que possua cadastro em mais de uma corretora pode aparecer mais de uma vez na base de dados.

Além do aumento da base de investidores, o fluxo financeiro também permaneceu positivo em 2026. No acumulado do ano até junho, as pessoas físicas realizaram um ingresso líquido de R$ 2,8 bilhões na bolsa brasileira.

O movimento, porém, perdeu força no último mês analisado. Apenas em junho, o segmento registrou uma saída líquida de R$ 600 milhões, interrompendo parcialmente o fluxo positivo observado ao longo do ano. O relatório não detalha os fatores por trás desse movimento.

Investidor local cresce na bolsa e deixa Ibovespa mais sensível a noticiário doméstico

A mudança no perfil do investidor na B3 começa a alterar a forma como o mercado brasileiro reage ao notíciário local. Depois de um primeiro trimestre marcado pela forte entrada de capital estrangeiro, o segundo semestre se inicia com maior protagonismo dos investidores locais na formação de preços, o que torna a bolsa mais sensível aos acontecimentos domésticos, especialmente à política monetária, ao cenário fiscal e às eleições presidenciais em outubro.

Para Gabriel Cecco, especialista e sócio da Valor Investimentos, o movimento vai além de uma simples troca de investidores e representa uma mudança estrutural na formação dos preços da bolsa.

"Quando o investidor estrangeiro domina o fluxo, a bolsa responde principalmente ao cenário internacional, aos juros americanos, ao dólar, ao crescimento da China, às commodities, à guerra e ao apetite global por risco. À medida que o investidor local ganha participação, esse cenário muda bastante. A bolsa passa a reagir muito mais ao noticiário doméstico", disse.

Na avaliação do especialista, isso significa que o segundo semestre tende a ser marcado por uma influência crescente da política monetária, do cenário fiscal e, principalmente, das eleições presidenciais.