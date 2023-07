B3 admite erro em pontuação do Ibovespa e de outros índices no pregão da última terça

A B3 divulgou ao mercado que seus índices de ações fecharam com pontuações incorretas no pregão de terça-feira, 12. O Ibovespa, o principal deles, teria fechado 330 pontos acima do informado no encerramento das negociações.

Segundo a nota da B3, a pontuação de fechamento do Ibovespa seria de 117.555 pontos, representando uma queda de 0,33%. Sem a correção, o Ibovespa teria fechado em queda de 0,61%, a 117.220 pontos. A B3 informou que o erro ocorreu devido a uma falha operacional durante o fechamento da bolsa, mas que não houve impacto no mercado. ETFs atrelados aos índices, por exemplo, não foram prejudicados.

A diferença entre as pontuações anteriormente apresentada e a corrigida foi ainda maior com o índice Small Caps. De acordo com a B3, o Small Caps teria, na verdade, fechado 1,84% acima do apresentado no fechamento do último pregão.

Além dos índices Bovespa e Small Caps, a pontuação de outros dez índices feitos pela B3 apresentaram problemas e tiveram que ser corrigidos após o fim do pregão de terça.

Confira os índices que tiveram suas respectivas pontuações corrigidos pela B3.