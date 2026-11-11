Azzas vende menos, cobra mais caro e gera 40% mais caixa às vésperas da cisão





O que aconteceu? A Azzas 2154 (AZZA3) teve lucro líquido recorrente de R$ 190,6 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 5,3% na comparação anual; o lucro contábil subiu 7,8%, para R$ 177,7 milhões

teve lucro líquido recorrente de no terceiro trimestre de 2026, queda de 5,3% na comparação anual; o lucro contábil subiu 7,8%, para R$ 177,7 milhões A receita líquida caiu 4,2%, mas a margem bruta subiu 2,1 pontos percentuais , para 56,8%, com menos descontos nas lojas e no e-commerce

, para 56,8%, com menos descontos nas lojas e no e-commerce A geração de caixa operacional somou R$ 385,2 milhões , alta de 39,6%, e a dívida líquida recuou 10% em 12 meses

, alta de 39,6%, e a dívida líquida recuou 10% em 12 meses O balanço é um dos últimos antes da separação entre Arezzo&Co e Grupo SOMA, já aprovada pelo Cade

A Azzas 2154 (AZZA3), dona de marcas como Arezzo, Farm, Hering e Reserva, vendeu menos no terceiro trimestre de 2026, mas vendeu melhor. A companhia reduziu as promoções, ganhou margem e gerou mais caixa, num trimestre em que a atenção do mercado está dividida entre o resultado e a cisão que vai separar Arezzo&Co e Grupo SOMA.

O lucro líquido recorrente foi de R$ 190,6 milhões entre julho e setembro, 5,3% abaixo do registrado um ano antes. No critério contábil, que inclui efeitos pontuais, o lucro subiu 7,8%, para R$ 177,7 milhões.

A receita bruta das marcas que seguem no portfólio somou R$ 3,6 bilhões, recuo de 3,6% na comparação anual. A receita líquida caiu 4,2%, para R$ 2,84 bilhões. A queda é menor que a do segundo trimestre, quando a receita bruta das marcas continuadas havia encolhido 7,8%.

Menos liquidação, mais margem

A principal mudança do trimestre está na forma de vender. A margem bruta chegou a 56,8%, alta de 2,1 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2025. Na prática, o lucro bruto ficou quase estável (R$ 1,61 bilhão, queda de 0,6%), mesmo com a receita menor.

"Escolhemos vender melhor, com menos desconto e mais venda a preço cheio", diz a administração no relatório de resultados.

O efeito aparece no e-commerce, que faturou 7,8% menos, com quedas de 26,7% na Hering e de 11,1% na divisão masculina. Nas lojas próprias, a receita cresceu 0,8%, com destaque para Schutz (+10,2%), Animale (+15%) e Cris Barros (+15,3%).

As franquias voltaram a crescer (+1,5%), puxadas pela Hering (+8,3%). Na unidade de calçados e bolsas, foi a primeira alta no canal após seis trimestres seguidos de queda. O canal multimarcas, por outro lado, encolheu 12,6%. A empresa atribui o recuo a uma gestão mais conservadora do risco de crédito dos lojistas "considerando o cenário de juros altos do país".

O Ebitda recorrente (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 466,4 milhões, queda de 2,2%, com margem de 16,4%, alta de 0,3 ponto. O ganho na margem bruta foi em parte consumido pelas despesas fixas, que subiram 4,2% com reajuste de aluguéis e a abertura líquida de 25 lojas próprias.

Hering melhora a margem, mas ainda vende menos

A unidade Basic, que reúne a Hering, é o retrato mais nítido da estratégia. A receita caiu 7,5%, para R$ 590,8 milhões, e o volume de peças vendidas recuou 13,3%. Ainda assim, a margem bruta saltou 4,8 pontos, para 39,1%, e o lucro bruto cresceu 9,6%, para R$ 185,8 milhões.

De janeiro a setembro, a marca gerou R$ 236 milhões de caixa livre, contra um consumo de R$ 43 milhões no mesmo período de 2025. A empresa diz que a mudança no modelo de produção, com compras orientadas pelos pedidos recebidos, provocou atrasos no abastecimento das lojas no trimestre. As vendas nas mesmas lojas da Hering caíram 11,3%.

Nas demais unidades, a receita de Shoes & Bags (Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans) caiu 1,7%, a de Fashion Women (Farm, Animale, Cris Barros, entre outras) recuou 0,6% e a de Fashion Men (Reserva, Oficina, Foxton) teve a maior queda, de 11,8%. A operação internacional da Farm Rio cresceu 10,7% em dólar, mas o real mais forte achatou o resultado convertido.

Caixa sobe e dívida cai

A geração de caixa operacional foi de R$ 385,2 milhões, 39,6% acima do terceiro trimestre de 2025. Em nove meses, o valor chega a R$ 889,5 milhões, 2,7 vezes o registrado no mesmo período do ano passado.

O ciclo financeiro, que mede quantos dias o dinheiro fica preso entre a compra de mercadoria e o recebimento das vendas, encolheu 32 dias, para 98 dias. A maior parte veio do prazo com fornecedores, que aumentou 24 dias, principalmente por causa do ajuste de compras da Hering.

A dívida líquida terminou setembro em R$ 2,06 bilhões, 10% abaixo dos R$ 2,29 bilhões de um ano antes. Como o Ebitda dos últimos 12 meses também caiu, a alavancagem ficou em 1,48 vez, acima de 1,37 vez no terceiro trimestre de 2025.

No ano, lucro recua 40%

O desempenho do trimestre ainda não compensa o primeiro semestre fraco. De janeiro a setembro, o lucro líquido recorrente somou R$ 361 milhões, queda de 40,1%. O Ebitda recorrente recuou 18,4%, para R$ 1,17 bilhão, e a receita líquida caiu 6,8%. No critério contábil, o lucro de nove meses caiu 70%, para R$ 246,1 milhões.

Cisão avança

O balanço é um dos últimos da Azzas no formato atual. Em 2 de setembro, os blocos de acionistas liderados por Alexandre Birman e Roberto Jatahy fecharam acordo para dividir o grupo em duas empresas listadas no Novo Mercado. A Arezzo&Co ficará com Shoes & Bags e Hering; o Grupo SOMA, com Animale, NV, Maria Filó, Cris Barros, Reserva e outras marcas. A Farm Rio será controlada pela Arezzo&Co, com 57,4%, e terá o SOMA como sócio, com 42,6%.

A Superintendência-Geral do Cade aprovou a operação sem restrições, decisão que transitou em julgado em 4 de novembro. A reorganização ainda depende das aprovações do conselho e dos acionistas. Pelo modelo de cisão proporcional, quem tem ações AZZA3 passa a ter papéis das duas companhias.

"A conclusão da reorganização é hoje uma das principais prioridades da nossa liderança", afirma a administração.

Em números pro forma divulgados pela empresa, sem revisão dos auditores, a receita bruta da futura Arezzo&Co caiu 3,8% no trimestre, para R$ 2,58 bilhões, e a do Grupo SOMA recuou 3,1%, para R$ 999,7 milhões.