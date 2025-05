Azul tem negociação suspensa nos EUA após ADRs despencarem 40%

Os ADRs (American Depositary Receipt) da Azul tiveram a negociação temporariamente suspensa após despencaram 40% no pré-mercado americano. O movimento é uma reação ao comunicado, nesta quarta-feira, 28, de que a companhia entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, por meio do Chapter 11.

O mecanismo permite a empresas em dificuldades financeiras reestruturar suas operações enquanto continuam funcionando normalmente.

Em comunicado ao mercado, a companhia aérea informou que o plano de reestruturação inclui um financiamento no valor de US$ 1,6 bilhão. Além disso, está prevista a captação de até US$ 950 milhões em novos aportes de capital ao longo do processo.

A Azul afirmou ainda que pretende estender os efeitos da reestruturação ao Brasil. Para isso, contará com um comitê independente que acompanhará o processo e com a contratação de consultorias jurídicas e financeiras especializadas.

O objetivo, segundo a empresa, é preservar a sustentabilidade financeira da companhia e garantir a proteção dos interesses de credores e demais stakeholders.

O Chapter 11, previsto na legislação dos EUA, assegura a suspensão automática da cobrança das dívidas assim que o pedido é protocolado. Isso permite que a empresa ganhe fôlego para negociar com credores e apresente um plano de reorganização, sem interromper suas operações.