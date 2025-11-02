Invest

Azul fecha acordo com credores e mira saída da recuperação judicial

Companhia pretende reduzir mais de US$ 2 bilhões em dívidas e sair da RJ até 2026

Azul: plano de reorganização será votado após análise de tribunal nos EUA (Shutterstock/Shutterstock)

Redação Exame

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 08h45.

A Azul (AZUL4) anunciou no sábado, 1º, que firmou um acordo com o comitê de credores sem garantia para avançar em seu processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos.

O entendimento ocorre no contexto do pedido de recuperação judicial feito em maio, e representa um novo passo na tentativa da companhia de reduzir seu endividamento e reorganizar suas finanças.

Segundo a empresa, o plano ainda será submetido à aprovação de um tribunal em Nova York. Se autorizado, o material detalhado — incluindo a declaração de divulgação e o plano de reorganização — será enviado aos credores para análise e votação.

A Azul busca reduzir mais de US$ 2 bilhões em dívidas. Parte da proposta envolve a emissão de ações para pagar alguns dos credores. A empresa projeta concluir o processo e sair da recuperação judicial até o início de 2026.

O comitê de credores se comprometeu a recomendar a aprovação do plano, segundo a Azul.

