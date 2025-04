Azul (AZUL4) lidera altas do Ibovespa com anúncio de oferta primária de ações

Investidores comemoram o follow-on da Azul (AZUL4) nesta segunda-feira, 14. Os papéis da companhia disparam em mais de 10%, para R$3,31 por volta das 16h03, na maior alta do Ibovespa.

O movimento ocorre durante o processo de reestruturação financeira da empresa.

A companhia aérea informou que o preço por ação será de R$3,58 e no total serão emitidas 450,5 milhões de ações, numa emissão que pode ser aumentada em até 155%. Ou seja, a oferta pode movimentar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 4,1 bilhões, que vão reforçar o caixa da empresa.

“A oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros para a empresa, contribuindo para melhorar a sua futura estrutura de capital e para aumentar a liquidez da companhia com os recursos oriundos da oferta”, segundo o comunicado da Azul.

A oferta terá a a conversão de parte de dívidas da companhia em ações. Serão convertidos parte de uma emissão com cupom de 11,5%, e vencimento em 2029; e outra, com cupom de 10,875%, com vencimento em 2030.

A oferta está sendo coordenada por UBS BB, BTG Pactual e Citi, e deve ser concluída até 23 de abril.