Azul (AZUL4) aumenta oferta de voos e tráfego cresce 4,5% em novembro

A companhia aérea Azul (AZUL4) ampliou o tráfego de passageiros (RPKs, na sigla em inglês) em 4,5% em novembro quando comparado a um ano antes. A empresa também registrou um aumento de 7,1% da capacidade (ASKs, na sigla em inglês).

A taxa de ocupação total, no entanto, caiu 2 pontos percentuais, para 79,5%. “Em novembro, o ambiente de demanda pela nossa malha continuou forte, com novo recorde RASK de todos os tempos. Esperamos que essas tendências positivas continuem à medida em que entramos no pico da temporada de verão", disse John Rodgerson, CEO da Azul, em nota.

O principal impulso para os números da companhia veio da operação de voos internacionais. Nos voos domésticos, a tanto a oferta quanto a demanda por voos caíram, 6,3% e 8,4%, respectivamente.

Já nos voos internacionais, a oferta de voos aumentou 217,2% e a demanda, 198,7%. Os números refletem a retomada da operação após o isolamento pela pandemia da covid-19.

No ano, tanto os voos domésticos quanto os internacionais crescem. No consolidado, a oferta de voos avançou 28,5% e a demanda 30,6%, com a taxa de ocupação chegando a 80%, 1,3 ponto percentual a mais do que mesmo período em 2021.