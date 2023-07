Azul anuncia emissão de dívida no exterior com vencimento em 2028

A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou hoje o lançamento de uma oferta pública de novos títulos com garantia sênior e com vencimento em 2028. A oferta faz parte do plano de estruturação financeira de longo prazo da companhia, conforme explicado pelo CFO da Azul, Alex Malfitani, em entrevista à EXAME Invest no último dia 03.

De acordo com o diretor financeiro, a expectativa é de levantar entre S$ 500 milhões a US$ 850 milhões de dívida para ter um colchão de liquidez. O pacote de garantia da oferta compreende certos recebíveis gerados pelo programa de fidelidade da companhia (TudoAzul), pelo negócio de pacotes de viagens (Azul Viagens) e outras propriedades intelectuais usadas pela companhia aérea, excluindo a unidade de negócios de logística, a Azul Cargo.

A emissão deve ser a etapa final do processo de reestruturação da companhia aérea. Desde o começo do ano, a Azul vem renegociando com arrendadores e credores. "Apesar do operacional estar bem novamente, muito do nosso dinheiro estava indo para pagar dívida da covid-19. Se a gente continuasse como estava, ia faltar dinheiro este ano", disse Malfitani na entrevista.