Azul alcança até 99,6% de adesão em troca de dívidas e avança na reestruturação financeira

A Azul e sua subsidiária, Azul Secured Finance, divulgaram nesta terça-feira, 8, os resultados preliminares da participação antecipada nas Ofertas de Troca das Notas Sêniores Garantidas previamente anunciadas. A data limite para participação antecipada foi às 17h (horário de Nova York) do dia 7 de janeiro de 2025.

Os principais destaques da adesão foram:

99,6% do valor principal das Notas com vencimento em 2028 (taxa de 11,930%) foram trocados;

do valor principal das Notas com vencimento em 2028 (taxa de 11,930%) foram trocados; 97,8% do valor principal das Notas com vencimento em 2029 (taxa de 11,500%) foram trocados;

do valor principal das Notas com vencimento em 2029 (taxa de 11,500%) foram trocados; 94,4% do valor principal das Notas com vencimento em 2030 (taxa de 10,875%) foram ofertados.

Com isso, a Azul cumpriu as condições de participação mínima para a consumação das ofertas de troca. Além disso, foi alcançada a aprovação suficiente dos detentores das Notas para realizar alterações nos termos desses instrumentos, como a eliminação de cláusulas restritivas e eventos de inadimplência.

A companhia destacou que o prazo para adesão final às ofertas de troca permanece aberto até as 23h59 (horário de Nova York) do dia 15 de janeiro de 2025, salvo eventuais prorrogações. A liquidação final das ofertas e a emissão das Notas Superprioritárias, também previstas no plano, devem ocorrer no dia 22 de janeiro de 2025, sujeitas ao cumprimento de condições específicas.