Azevedo & Travassos dispara mais de 10% na bolsa após vencer licitação bilionária da Petrobras

As ações da Azevedo & Travassos subiram mais de 10% na tarde nesta terça-feira, 8, após a empresa informar que sua empresa Heftos, em consórcio com a Construtora Colares Linhares, venceu uma licitação da Petrobras para contrato no valor de R$ 1,76 bilhão. O projeto está ligado à implantação de uma unidade de geração de hidrogênio no Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ).

O contrato prevê o fornecimento de bens e a prestação de serviços relacionados à área de suprimentos da Petrobras. A contratação ainda está sujeita à homologação pela estatal.

Na bolsa de valores (B3), as ações da Azevedo & Travassos (AZEV3) tinham elevação de mais de 11%, a R$ 0,69. Por volta das 14h30, os papéis da empresa registravam alta de 9,68%, cotado a R$ 0,68.

O CEO do grupo, Gabriel Freire, disse à Reuters que a Heftos acompanha há três anos os estudos da Petrobras sobre refinarias e produção de combustíveis, e que a empresa participou de todos os certames relacionados ao complexo Boaventura. O executivo afirmou que há expectativa de participação em novos lotes.

Complexo Boaventura

O Complexo de Energias Boaventura, anteriormente chamado de Comperj, é abastecido por gás do pré-sal via gasoduto Rota 3 e abriga a maior Unidade de Processamento de Gás Natural do país. Também está prevista a produção de combustíveis com baixo teor de enxofre e lubrificantes de grupo II.

Em comunicado separado, a Azevedo & Travassos Energia, criada após a cisão dos negócios de petróleo e energia da holding, informou a conclusão da perfuração de um poço no Campo de Andorinha, na Bacia Potiguar (RN). A operação é parte de contrato firmado com a Petrovictory Energia.

"Com base na avaliação dos perfis elétricos convencionais e dos indícios de hidrocarbonetos nas amostras de rochas, foram identificados aproximadamente 13 metros de possível net pay, distribuídos em quatro intervalos portadores de óleo", afirmou a companhia.

A empresa destacou ainda que os dados da perfuração seguem em análise pela equipe técnica.