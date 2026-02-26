AZ Quest leva prêmio de melhor fundo de Crédito Privado no Melhores do Mercado 2026

O AZ Quest Supra ficou em primeiro lugar na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos de crédito privado aplicam, principalmente, em títulos de dívida emitidos por empresas, como CRIs e CRAs. "O ano de 2025 exigiu adaptação", afirma Laurence Mello, CDO da AZ Quest e gestor de crédito privado. "O ambiente já não permitia uma estratégia de alavancagem em crédito privado e praticamente zeramos essa abordagem".

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º AZ Quest Supra

2º Icatu Vanguarda Credit Plus

3º Absolute Olimpia

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias: