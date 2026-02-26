Invest

AZ Quest leva prêmio de melhor fundo de Crédito Privado no Melhores do Mercado 2026

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26

Mitchel Diniz
Editor de Invest

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h14.

O AZ Quest Supra ficou em primeiro lugar na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos de crédito privado aplicam, principalmente, em títulos de dívida emitidos por empresas, como CRIs e CRAs. "O ano de 2025 exigiu adaptação", afirma Laurence Mello, CDO da AZ Quest e gestor de crédito privado. "O ambiente já não permitia uma estratégia de alavancagem em crédito privado e praticamente zeramos essa abordagem".

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º AZ Quest Supra
2º Icatu Vanguarda Credit Plus
3º Absolute Olimpia

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

  • Renda Fixa Crédito Privado
  • Renda Fixa Isento Inflação
  • Renda Fixa Isento CDI
  • Multimercado Macro
  • Long Short
  • Long Bias
  • Long Only
  • CRI
  • Infra
  • Tijolo
