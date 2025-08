Axon, fabricante do Taser, registra crescimento de 33% na receita do 2º tri e ações disparam 16%

As ações da Axon Enterprises, fabricante do Taser (arma de eletrochoque), registraram alta de 16% nesta terça-feira, 5, após superar as estimativas do mercado para o segundo trimestre e revisar para cima sua projeção anual. O resultado foi impulsionado pela forte demanda por câmeras corporais, drones, tecnologia antidrone e softwares de segurança.

No segundo trimestre, a Axon reportou receita de aproximadamente US$ 668,5 milhões, um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima da previsão da LSEG, que apontava US$ 631,6 milhões. O lucro ajustado por ação atingiu US$ 2,12, superando a estimativa de US$ 1,46.

A empresa revisou sua previsão anual de receita para um intervalo entre US$ 2,65 bilhões e US$ 2,73 bilhões, acima da projeção anterior que indicava entre US$ 2,60 bilhões e US$ 2,70 bilhões.

O CEO Rick Smith destacou em teleconferência com analistas que a demanda por novas tecnologias tem superado as expectativas.

Destaques de crescimento e inovação em segurança

A Axon registrou avanço em todas as áreas de atuação no segundo trimestre. As vendas da linha de dispositivos Taser cresceram 19%, subindo de US$ 181 milhões para US$ 216 milhões. Já as receitas com software e serviços aumentaram cerca de 39%.

A companhia também obteve US$ 93 milhões com sensores pessoais e US$ 67 milhões em soluções de plataforma. Cerca de 30% das reservas foram impulsionadas por produtos recém-lançados, reforçando o foco em inovação.

Segundo a empresa, o desempenho é resultado da crescente demanda por tecnologias de segurança, com destaque para câmeras corporais, drones e sistemas antidrone, voltados ao enfrentamento de ameaças emergentes.