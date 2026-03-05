Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Aversão ao risco com Irã piora e bolsas na Europa fecham em forte baixa

Investidores voltam a buscar cautela diante da intensificação dos ataques no Oriente Médio, enquanto o petróleo dispara e pressiona os mercados globais.

Virada na Europa: bolsas aprofundaram perdas

Virada na Europa: bolsas aprofundaram perdas

Caroline Oliveira
Caroline Oliveira

Colaboradora na Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 15h25.

A recuperação das bolsas europeias registrada na véspera, 4, não se sustentou. Nesta quinta-feira, 5, os principais índices do continente fecharam em queda diante da escalada das tensões no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Wall Street | Bolsa de valores

Bolsas: ações globais recuperam fôlego após volatilidade. (Getty Images)

O IBEX 35, da Espanha, recuou 1,38%, aos 17.237 pontos, após Madri se recusar a permitir que forças norte-americanas utilizassem bases militares no país para ataques contra o Irã. A decisão provocou reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou impor retaliações comerciais. “Vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Não queremos mais nada com a Espanha”, afirmou Trump na terça-feira, 2.

No fechamento, o índice pan-europeu Stoxx Europe 600 caiu 1,4%, aos 604,31 pontos, devolvendo os ganhos registrados no início da sessão. Em Frankfurt, o DAX recuou 1,61%, aos 23.774,09 pontos; em Londres, o FTSE 100 perdeu 1,45%, aos 10.413,94 pontos; e, em Paris, o CAC 40 cedeu 1,49%, aos 8.045,80 pontos.

No mercado de commodities, os preços do petróleo voltaram a subir diante do risco de escalada do conflito na região. O Brent, referência global, avançava 3,7%, para US$ 84,44 por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 6%, a US$ 79,17 por barril.

A atenção dos investidores permanece voltada para o Oriente Médio, onde os confrontos se intensificaram nas últimas 24 horas. Israel lançou nesta quarta-feira, 4, uma nova rodada de ataques contra Teerã, e o ministro da Defesa israelense afirmou que o país pretende “esmagar” as capacidades militares do regime iraniano. Os Estados Unidos, por sua vez, disseram ter destruído 17 embarcações iranianas e atingido cerca de 2.000 alvos ligados ao Irã.

Em meio à escalada do conflito, o Irã também enfrenta incertezas políticas após a morte do aiatolá Ali Khamenei. Clérigos responsáveis pela sucessão avaliam a possibilidade de indicar Mojtaba Khamenei, filho do líder religioso, para assumir o posto de líder supremo do país.

Acompanhe tudo sobre:AçõesIrã

Mais de Invest

Imposto de Renda 2026: nova faixa de isenção já vai valer este ano?

Guerra no Irã e alta do petróleo: o que muda no bolso do brasileiro?

Por que as ações da Vale (VALE3) caem hoje e recuam quase 8% na semana

Ibovespa cai mais de 2% com blue chips em queda e maior aversão a risco

Mais na Exame

Carreira

Apagar uma conversa do ChatGPT realmente elimina seus dados? Entenda o que acontece

Um conteúdo Bússola

Opinião: cultura de copiar produtos do exterior prejudica a indústria brasileira

Mundo

Governo dos EUA diz estar pronto para lançar 'ofensiva solo' contra cartéis na América Latina

Pop

Após desistir da Warner, Netflix compra startup de IA de Ben Affleck